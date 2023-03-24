Клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов с туберкулезом (взрослое и детское население)» утвержден постановлением Министерства здравоохранения №118 от 16 декабря 2022 года, сообщили БелТА в пресс-службе Минздрава.

Принятие нового клинического протокола продиктовано тем, что положения предыдущего документа от 4 апреля 2019 года утратили актуальность.

В документе подробно обозначен алгоритм микробиологического исследования биоматериала на различных уровнях диагностики. Определена новая схема лечения пациентов с лекарственно-чувствительным туберкулезом. По словам специалистов, она позволит сократить длительность лечения с шести месяцев до четырех. Определены и схемы лечения пациентов с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя укороченными пероральными режимами, которые исключают необходимость болезненных инъекций.

Новый клинический протокол рассчитан на снижение длительности лечения пациентов, повышение приверженности лечению туберкулеза, достижение скорейшего выздоровления, восстановления профессиональной трудоспособности, предупреждение инвалидности, улучшение качества жизни пациентов с туберкулезом, минимизацию эпидемиологических рисков. «Также в новом клиническом протоколе большое внимание уделено сочетанию туберкулеза с коморбидной патологией: сахарный диабет, ВИЧ-ТБ и другие», — добавили в пресс-службе.

Реализация норм клинического протокола будет способствовать применению новых методов диагностики и лечения пациентов — взрослых и детей — с туберкулезом, заключили в Минздраве.

Источник: http://gp.by

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