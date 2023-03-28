Министерство информации объявляет старт приема заявок на XIX Национальный конкурс «Золотая Литера», который продлится по 27 апреля включительно.

Конкурс проводится ежегодно с целью содействия развитию печатных средств массовой информации, информационных агентств и сетевых изданий Республики Беларусь, актуализации значимых тематических направлений деятельности СМИ по реализации государственной информационной политики, повышения профессионального и идейно-содержательного уровня СМИ, стимулирования творческой деятельности журналистов и других творческих работников, занятых в процессе производства СМИ.

Организатором конкурса является Министерство информации.

Победители номинаций награждаются дипломами и памятными знаками — символами конкурса «Золотая Литера».

Заявки принимаются до 27 апреля 2023 года (включительно) с пометкой: «На Национальный конкурс «Золотая Литера» по адресу: 220004, г.Минск, пр.Победителей,11, кабинет 519.

Контактные телефоны: +375 17 226 86 40, +375 17 203 95 31, +375 17 203 77 65.

Подробности об условиях проведения конкурса, формах оформления заявок и номинациях — на сайте Мининформа

Источник: http://gp.by

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