В Вооруженных Силах продолжаются плановые мероприятия по повышению уровня боевой готовности соединений и воинских частей, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В рамках мероприятий в марте будет осуществляться плановый призыв военнообязанных на военные сборы. В ходе сборов военнообязанные повысят свои профессиональные знания, ознакомятся с новыми образцами вооружения, военной и специальной техники, примут участие в спланированных тренировках и учениях.

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