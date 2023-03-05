Министерство образования утвердило форму характеристики для выпускников. Это предусмотрено постановлением ведомства от 27 февраля 2023 года №58, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БелТА.

Согласно документу, форма характеристики установлена для лиц, получивших (получающих) общее среднее, профессионально-техническое или среднее специальное образование.

Постановлением определено, что для получения характеристики выпускник (обучающийся) или его законный представитель должен обратиться в учреждение образования в год приема с запросом. По инициативе выпускника к запросу могут быть приложены документы, содержащие сведения, имеющие значение для отражения в характеристике.

Учреждение образования должно в течение пяти календарных дней со дня получения запроса выдать характеристику на основании анализа результатов проведения с выпускником воспитательной работы, а также полученных сведений.

Форма характеристики включает семь пунктов. В ней указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения выпускника, перечисляются его личные и моральные качества.

Также отражается участие выпускника в работе органов самоуправления учреждения образования, молодежных общественных объединений, в организации и проведении общественно значимых мероприятий, акций, шефство над ветеранами войны и труда, участие в спортивных соревнованиях, спортивно-массовых мероприятиях, выставках, конкурсах технического и декоративно-прикладного творчества, занятие художественным и техническим творчеством, участие в волонтерском, студотрядовском движении и общественно полезном труде.

Кроме того, отмечаются сведения о дисциплинарных взысканиях, примененных к выпускнику в течение последнего года до даты выдачи характеристики, проведении с ним индивидуальной профилактической работы, о поведении выпускника, получении им дополнительного образования, а также об индивидуальных достижениях обучения, участии в олимпиадах, конкурсах.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Источник: http://gp.by

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