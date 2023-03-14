Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает отказаться от сбора и покупки первоцветов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

«Первоцветы — украшение наших весенних лесов, но численность их неуклонно сокращается. Поэтому особенно остро встает проблема охраны раннецветущих растений. Массовый сбор первоцветов подрывает численность их популяций и способность к вегетации. Для многих видов их ежегодный сбор с повреждением корневой системы стал причиной резкого сокращения былого ареала распространения. Собирая и продавая первоцветы, мы губим их, а покупая — поощряем цветочных браконьеров. Редкие и ранние весенние цветы лучше не трогать: они в разы прекраснее в своей естественной среде, чем в вазе у вас дома. Отказ от покупки букетов из таких растений даст им шанс цвести каждую весну еще долгие годы. Этим мы сохраним красоту и разнообразие первоцветов для будущих поколений», — подчеркнули в ведомстве.

В Беларуси произрастают такие первоцветы, как тюльпан лесной, первоцвет весенний, перелеска благородная (печеночница) и другие. Среди первоцветов также есть растения, включенные в Красную книгу Беларуси, — ветреница лесная, купальница европейская, прострел луговой, прострел раскрытый, равноплодник василистниковый, фиалка топяная.

Самовольные изъятие и пересадка дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу, из среды их произрастания, а также их незаконный оборот, удаление и совершение иных действий, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды произрастания таких растений, запрещаются. За нарушение данной нормы закона «О растительном мире» виновные лица привлекаются к административной ответственности в соответствии со статьей 16.8 Кодекса об административных правонарушениях. Нарушителей ждет штраф.

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