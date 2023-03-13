Украинские пограничники продолжают провокации на белорусских южных рубежах. О некоторых из них рассказали в эфире телеканала СТВ, сообщает БелТА.

«Ежедневно в утреннее время в пункте пропуска «Самары» военнослужащие государственной пограничной службы Украины включают колонку, установленную на модуле пограничного контроля, на всю громкость с провокационными аудиозаписями», — проинформировал официальный представитель Пинского погранотряда Эдуард Ермаков.

Он подчеркнул: белорусские пограничники на данную провокацию не поддаются, продолжают выполнять поставленные задачи по надежной охране государственной границы. «На данном направлении нарушений государственной границы не выявлено», — констатировал официальный представитель.

Он напомнил, что 16 ноября прошлого года в районе пункта пропуска «Дивин» был сбит пограничным нарядом квадрокоптер, направлявшийся с территории Украины на территорию Беларуси.

Пограничная застава «Дивин» Кобринского района охраняет сухопутный участок границы протяженностью 23 км.

«Всегда охрана государственной границы осуществляется надежно. Нам помогают в охране границы подразделения Министерства обороны и Министерства внутренних дел. Военнослужащие сопредельной стороны активно проводят работы по оборудованию заборов заградительных, копают глубокие рвы до 4 м вдоль всей государственной границы Кобринского района. И на отдельных направлениях мы наблюдаем установленные противотанковые мины. Обозначены они табличками «Внимание, мины», — рассказал начальник пограничной заставы Павел Ковалюк.

Источник: http://gp.by

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