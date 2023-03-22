Сотни представителей трудовых коллективов, общественных организаций, ветераны, молодежь со всей Гомельской области пришли почтить память жертв нацизма в мемориальном комплексе на месте сожженной деревни Ола.

80 лет прошло со дня хатынской трагедии. Сама же Хатынь стала олицетворением тысяч белорусских деревень, стертых с лица земли немецко-фашистскими захватчиками. Свое место памяти есть и в Светлогорском районе Гомельской области. Величественный мемориал воздвигнут на месте деревни Ола, где погибло в 12 раз больше людей, чем в Хатыни. 14 января 1944 года нацисты сожгли и расстреляли здесь 1758 мирных жителей деревни и окрестных населенных пунктов. В основном жертвами нацистов стали женщины и дети.

Всего же скорбную судьбу Хатыни повторили 9 тысяч деревень по всей стране, из них более тысячи – в Гомельской области. И это не окончательные данные. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко отметил:

— Вот уже два года Генеральная прокуратура в рамках уголовного дела по фактам геноцида белорусского народа находит новые и новые подтверждения фашистским злодеяниям на нашей земле. По свидетельским показаниям почти трёх тысяч очевидцев тех событий, по изученным архивным документам нашли еще 102 сожженные деревни, которые не были отмечены ни в одних списках.



На митинг многие пришли семьями. Неугасающий огонь скорби не знает разделения по возрасту, полу или социальному статусу. В одном ряду склоняют головы перед мемориалом ветераны и школьники, руководители и рабочие, родители и дети. Наталья Трестьян пришла на митинг с супругом Андреем и двумя детьми. Дочери 8 лет, а сыну всего 6. Но Наталья уверена, что для них особенно важно побывать на этом митинге:

— Мы с мужем уже не первый раз здесь. Сложилась семейная традиция бывать в Оле на каждом памятном мероприятии. С недавних пор стараемся брать с собой и детей, чтобы они уже с малых лет знали свою историю, понимали, какой ценой нам всем дарована нынешняя мирная жизнь. Не будь того подвига, который совершили предки – ни нас, ни наших сыновей и дочерей на свете бы не было.



К разговору подключается Андрей:

— Я работаю в МЧС. Казалось бы, уже закаленный мужчина, но всякий раз именно здесь сложно сдерживать эмоции. На каждом таком митинге описания зверств и мучений, происходивших на нашей земле, шокируют.

Митинги в память о жертвах Хатыни и других сожженных деревень в этот день проходят по всей стране. Сотни тысяч белорусов несут цветы и венки к обелискам, демонстрируя стремление к миру, созиданию, единству, сохранению исторической памяти всех времен и всех этапов становления нынешней мирной и независимой Беларуси.

Фото Андрей Силивончик