Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Об этом заявил глава организации Томас Бах во время пресс-конференции по итогам первого дня заседания, начавшегося сегодня в Лозанне.

– Международные спортивные соревнования должны проводиться в духе мира и толерантности и без дискриминации. Санкции не могут применяться только на основании паспорта или принадлежности к той или иной нации. Исполком МОК призывает международные организации к тому, что российские и белорусские спортсмены должны соревноваться как индивидуальные нейтральные атлеты, – приводит цитату Томаса Баха ТАСС.

На пресс-конференции глава МОК обозначил условия возвращения спортсменов. В рекомендациях, которые планируют отправить международным федерациям и организаторам международных соревнований, сказано, что атлеты с российскими и белорусскими паспортами должны соревноваться только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов; сборные команды атлетов, имеющих российские и белорусские паспорта, не могут быть представлены как участники международных соревнований. Атлеты, поддерживающие конфликт в Украине и имеющие контракты с вооруженными силами или службами безопасности, не могут быть участниками международных соревнований (такая же рекомендация вынесена в отношении персонала). Нейтральные атлеты, как и любые другие спортсмены, должны соответствовать всем антидопинговым требованиям.

Вопрос об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх остается открытым. Бах пояснил:

– Исполком МОК не определил четкого времени для решения по Олимпиадам 2024 и 2026 годов. Никто не знает, что будет завтра или через девять месяцев. У меня нет ответа, когда придет нужное время. Мы должны следить за ситуацией.

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