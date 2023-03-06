В Беларуси сегодня на отдельных участках дорог сохранится гололедица. В таких условиях МЧС призывает к осторожности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты обращают внимание, что в такую погоду могут возникать затруднения движения транспорта, увеличивается вероятность возникновения ДТП. Более осторожными стоит быть и пешеходам, чтобы не получить травму.

По прогнозам синоптиков, в Беларуси сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой кратковременный снег. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха будет минус 2 — плюс 3 градуса.

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