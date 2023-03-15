В День Конституции Республики Беларусь в районе проходят мероприятия, приуроченные к важнейшему государственному празднику. Доброй традицией стало вручение в торжественной обстановке паспортов самым активным, инициативным и талантливым будакошелевцам, достигшим 14-летнего возраста.

В рамках Всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси!», инициированной Белорусским республиканским союзом молодежи, на базе средней школы №1 райцентра прошла диалоговая площадка, посвященная Основному закону страны. Спикерами открытого диалога выступили заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова, военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв, начальник ОВД райисполкома Виталий Подзерун, помощник прокурора Буда-Кошелевского района Кирилл Кулаженко, первый секретарь райкома ОО «БРСМ» Максим Ляпко. Модератором мероприятия была директор средней школы №1 райцентра Елена Некрашевич.

В ходе открытого диалога спикеры отвечали на вопросы и делились своими мнениями о значении и роли Конституции в современном обществе и жизни каждого человека, акцентировали внимание на теме сохранения исторической памяти и гражданско-патриотическом воспитании.

Конечно же, важной и запоминающейся частью Всебелорусской акции стало торжественное вручение паспортов 14-летним будакошелевцам, достигших успехов в разных сферах, из рук спикеров диалоговой площадки. Как отметила Людмила Кураликова, получение паспорта – одно из важнейших событий в жизни юношей и девушек, которые становятся полноправными гражданами страны.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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