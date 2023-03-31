Заместитель председателя районного исполнительного комитета Артем Гришай:

– Уверен, что сегодня Президент подробно остановится на основных посылах по социально-экономическому развитию Республики Беларусь. Так как глава государства выступает гарантом стабильности и безопасности, услышим ответы на эти и другие волнующие вопросы. Мы достойно выдержали ряд серьезных испытаний, но расслабляться не имеем права. Мы должны укреплять свои позиции как на внутренней, так и внешней арене. Несмотря на санкции, наша экономика работает, люди уверенно смотрят в будущее. Важная особенность белорусской модели государства – социальная направленность. И наш лидер на этом всегда делает акцент. Развитие социальной сферы, медицины и образования, формирование комфортных условий для жизни, работы и самореализации людей – это то, к чему мы должны стремиться.