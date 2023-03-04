Накануне Международного женского дня нам посчастливилось пообщаться с еще одной удивительной женщиной. Знакомьтесь – старшая медицинская сестра хирургического отделения Буда-Кошелевской ЦРБ Светлана Ванакова.

Наша героиня родилась и выросла в Казахстане. Ее родители-белорусы, папа из Барановичского, а мама из Шкловского районов, в далеких 60-х уехали поднимать целину, да так там и остались. В Казахстане у них родились две дочки. Обе, кстати, стали медиками. Сестра Светланы Александровны работает в Чечерске акушеркой в смотровом кабинете. Светлана тоже начинала фельдшером-акушером в железнодорожной амбулатории на станции Буда-Кошелевская, куда была распределена после окончания медучилища целинной железной дороги.

Девятнадцатилетней девушкой 13 апреля 1983 она приехала в Буда-Кошелево на свое первое рабочее место. Через год вышла замуж, родила двоих сыновей с разницей всего в один год и 3 дня. С тех пор прошло 40 лет. Когда железнодорожную амбулаторию закрыли, работала в поликлинике, в смотровом кабинете, женской консультации, перевязочной медсестрой в хирургическом отделении рядом с такими маститыми хирургами, как Борис Абович Маслянский и Александр Григорьевич Хоровец.

На протяжении последних 26 лет она блестяще справляется с обязанностями старшей медсестры хирургического отделения. Сегодня в ее зоне ответственности не только хирургическое, но и гинекологическое отделения, а еще операционный блок и реанимация. Она знает все, обо всем и обо всех: есть ли в наличии необходимые препараты, как соблюдается санитарно-эпидемиологический режим, кто дежурит в выходной и многое-многое другое. «Наша Светлана Александровна, – любит говорить заведующая реанимационным отделением Елена Козырь, – настоящая суперженщина. Если реанимацию принято называть медицинским спецназом, то Светлану Александровну я зову не иначе как нашим командиром – командиром медицинского спецназа».

На самом деле, глядя на эту красивую миниатюрную женщину, сложно поверить, что с августа 2021 года она на пенсии. В чем ее секрет? Наверное, в невероятном оптимизме и легкости характера. Она любит жизнь, работу, семью, души не чает в детях и маленькой внучке Сонечке.

«В преддверии празднования 8 Марта хочу пожелать своим коллегам, конечно, здоровья. Это самое главное. А еще оптимизма побольше, желания жить. Чтобы утром хотелось идти на работу, а вечером возвращаться домой. И пусть вас всегда окружают родные и близкие люди», – поздравила женщин Светлана Александровна.

Елена ЛАВРОВА

Фото автора