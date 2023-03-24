Национальная академия наук Беларуси объявила республиканский конкурс творческих работ, посвященный Году мира и созидания, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Конкурс проводится в целях развития творческой активности и повышения престижа научной деятельности, привлечения молодежи в науку, укрепления в обществе идей мира и созидательного труда как главных условий развития белорусского государства. К участию приглашаются творческие люди, ученые, представители высшей школы, учителя, деятели культуры, аспиранты, магистранты, школьная и студенческая молодежь. Участниками могут быть как отдельные граждане, так и авторские коллективы в составе не более трех человек.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Физика, математика и информатика — основа развития техники и технологий»; «Физико-технические инновации — во благо мирного созидательного труда»; «Химия и природопользование — для созидания и устойчивого развития государства»; «Биологическое разнообразие и устойчивость экосистем»; «Медицинская наука — человеку»; «Гуманитарные науки — Году мира и созидания»; «Научный потенциал аграрной науки — основа созидательного труда на земле».

В каждой из номинаций конкурс проводится по трем категориям. Первая — ученые академической, вузовской и отраслевой науки, учителя, творческие люди (старше 35 лет по состоянию на 1 января 2023 года). Вторая — магистранты, аспиранты, молодые ученые (до 35 лет по состоянию на 1 января 2023 года). Третья — школьники и студенты. В каждой из категорий вручаются дипломы I, II и III степени.

На конкурс представляются результаты исследований, опубликованные в форме монографии (монографий) или статей (цикла статей) в научных и научно-популярных изданиях, разработки, обладающие конкурентоспособностью, эффективностью, социально-экономической значимостью, а также макеты, образцы, научные доклады, презентации, публицистические статьи, эссе, музыкальные и художественные произведения, произведения прозы и поэзии.

Условия конкурса, требования к работам и участникам, порядок рассмотрения работ и другие вопросы организации и проведения конкурса изложены в положении, с которым можно ознакомиться на сайте НАН.

Материалы выдвижения работ на конкурс, оформленные согласно положению, направляются в одном экземпляре до 1 октября 2023 года в Национальную академию наук Беларуси по адресу: 220072, г. Минск, пр. Независимости, д. 66. Заявка на участие в конкурсе дополнительно направляется на электронный адрес alla@presidium.bas-net.by. Уточнить детали можно по телефонам 8 (017) 275-24-56, 8 (017) 358-28-26.

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