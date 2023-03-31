Председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева:

– Всегда с волнением ожидаю Послание Главы государства. Каждый раз оно содержательно, эмоциональное и наполнено глубоким смыслом. Александр Лукашенко говорит честно и открыто обо всем, что происходит в нашей стране, и задает верные ориентиры ее развития. Несмотря на то, что время сейчас неспокойное и сложное, мы – белорусы, уверены, что Президент найдет нужные слова и вселит в нас уверенность в завтрашнем дне. В свою очередь мы не должны забывать, что во многом и от нас самих зависит, в какой стране мы будем жить. Именно сейчас, когда в наш адрес слышны угрозы с Запада, когда весь мир содрогается от волнений, мы, как никогда, должны сплотиться, быть едины и солидарны, ведь за нами правда и в наших руках будущее наших детей.