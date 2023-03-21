Национальная безопасность и ситуация в силовом блоке стали темой большого совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БелТА.

«Тема нашего сегодняшнего совещания — национальная безопасность и ситуация в силовом блоке. Как это принято ежегодно, в начале года по итогам прошедшего каждый министр силового блока доложил мне о ситуации на подведомственной территории. Естественно, вы понимаете, что это за доклады. Я не хочу сказать, что они не профессиональны. Они очень профессиональны. Но, как я заметил, тенденция и тренд серьезный, чтобы показать себя в хорошем свете. Это не вранье. Это действительно так. У наших силовиков дела идут неплохо. Но есть же и недостатки. И я не такой глубокий профессионал, как генеральный прокурор, допустим, чтобы дать оценку по вашим письменным докладам», — обратил внимание белорусский лидер.

Он отметил, что сейчас не представилось возможным побывать у каждого ведомства на итоговой коллегии, но в начале следующего года Александр Лукашенко планирует это сделать. «Я планирую в январе-феврале следующего года побывать на итоговых коллегиях всех ведомств, начиная от Генеральной прокуратуры и заканчивая Следственным комитетом. И подвести определенные итоги — что сделано нами за пятилетку», — сказал Президент.

«Поэтому учитывая, что вы очень хорошо доложили мне об успехах письменно, после доклада генерального прокурора ему было поручено подготовить основательно доклад с анализом ситуации в силовых ведомствах», — напомнил Александр Лукашенко.

Источник: http://gp.by

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