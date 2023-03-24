С 26 марта Национальный аэропорт Минск переходит на весенне-летнее расписание полетов. Его действие продлится по 28 октября текущего года. Такая информация опубликована в Тelegram-канале аэропорта.

Обращается внимание на то, что в связи с переходом на весенне-летнее расписание по некоторым направлениям изменится время выполнения рейсов.

Кроме того, в аэропорту напомнили, что календарь авиационных сезонов в соответствии с нормами Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) делится на два периода – летний и зимний.

– Лето начинается в последнее воскресенье марта и заканчивается в последнюю субботу октября, а зима, соответственно, начинается в последнее воскресенье октября и заканчивается в последнюю субботу марта, – пояснили в Национальном аэропорту Минск.

sb.by