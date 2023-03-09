Свой комментарий к заявлениям Александра Лукашенко о поимке украинского террориста, который пытался взорвать самолет А-5 в Мачулищах, дает председатель районного общественного объединения «Белорусский союз женщин» Елена Парфененко:

– О том, что СБУ под руководством иностранных разведок пыталась в очередной раз дестабилизировать обстановку в нашей стране и спровоцировать на военные действия, узнала 7 марта из выступления Президента во время церемонии вручения госнаград. Неудавшийся теракт в Мачулищах – сорвавшаяся попытка Украины втянуть в конфликт Беларусь и всю Европу. Надо отдать должное главе государства Александру Лукашенко, который вновь поступил мудро и взвешенно, не поддался на провокации из вне. Тем не менее, в случае необходимости, и это он подчеркивал не раз, мы всегда готовы на них жестко и своевременно ответить.

Хочется отметить и наши силовые структуры, которые, на мой взгляд, сработали просто «на отлично». Благодаря настоящим профессионалам – сотрудникам КГБ, МВД и пограничникам – удалось не только вычислить, но и задержать террориста и его пособников. К слову, нисколько не сомневаюсь, что и те, кто причастен к подобным деяниям и является пособниками террористов, будут найдены.

Белорусский народ должен знать, кто стоит за событиями в Мачулищах и кто является невидимым кукловодом. Неслучайно Александр Лукашенко поручил рассказать обо всех подробностях в СМИ: «Покажите это все в деталях, покажите мерзких этих, которые сидят в Польше и Украине, которые за коврижку готовы уничтожать. Не предавать Родину, а уничтожать наших людей».

Убеждена, каждый за содеянное ответит по заслугам, ведь предавать Родину и свой народ – последнее дело.

Мнением интересовалась Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из архива «Авангарда»