На весенних каникулах в Гомельской области будут работать около 400 дневных оздоровительных лагерей для школьников, сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

— В целях организации оздоровления и отдыха детей в период весенних каникул 2022/2023 учебного года в Гомельской области планируется организовать около 400 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, в которых будут обеспечены оздоровлением ориентировочно 8750 детей, — проинформировали в центре. — С этой целью из средств республиканского бюджета на оздоровление детей Гомельской области выделено около 240 тысяч рублей.

Согласно приказу Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения от 13 марта 2023 года № 13-о размер средств на удешевление стоимости путевок в оздоровительные, спортивно-оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на один койко-день на каждого ребенка составляет 4 рубля 55 копеек. Родительская плата за путевку в лагерь с дневным пребыванием устанавливается в размере доплаты до полной стоимости путевки.

— Весенние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием будут работать в период с 27 марта по 1 апреля, — отметили в центре. — Продолжительность смены составит шесть дней. При комплектовании групп в лагерях отдается преимущество детям из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, детям, находящимся в социально опасном положении, детям из приемных и опекунских семей, а также состоящих на различных видах учета, на внутришкольном контроле.

Оздоровительные лагеря организовываются с соблюдением санитарных, противопожарных, санитарно-эпидемиологических мероприятий и других требований, предъявляемых при организации детского оздоровления. Разработаны оздоровительно-образовательные программы, включающие проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, экскурсий, игр, конкурсов, занятий в объединениях по интересам: кружках, секциях, клубах, творческих мастерских, посещение театров, музеев, просмотр художественных и документальных фильмов. Эти мероприятия представляют собой работу в команде, самостоятельность, всевозможные развлечения, а также самообучение. В рамках общегородской акции полезных дел дети по желанию смогут заниматься разработкой и реализацией волонтерских проектов, участвовать в работе по благоустройству, озеленению территории учреждений образования.

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