Индивидуальное жилищное строительство в Республике Беларусь на протяжении последних лет остается достаточно популярным способом улучшения жилищных условий граждан. Только за 2022 год в Гомельской области введено в эксплуатацию более 500 тыс. кв. м нового жилья, в структуре которого около 47% – индивидуальные дома. При этом государство несет значительные расходы на обеспечение районов усадебной жилой застройки необходимой инфраструктурой (дороги, инженерные коммуникации, озеленение территорий и др.).

В свою очередь граждане, получившие землю под строительство домов, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 87 «О некоторых мерах по сокращению не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач» обязаны в течение максимум 8 лет (с учетом продления сроков строительства и консервации объектов) возвести фундамент, стены и крышу будущего дома. В случае нарушения указанного срока местные органы власти в установленном порядке должны оценить незавершенное строение и продать его с аукциона с компенсацией владельцу понесенных затрат на строительство за вычетом расходов на оценку имущества.

Такая работа местными органами власти области проводится, однако должный порядок с долгостроями пока не наведен. Комитет госконтроля Гомельской области ежегодно выявляет десятки недостроенных в установленный законодательством срок и незаконсервированных жилых домов, по которым не приняты предусмотренные законодательством меры по изъятию и продаже с аукциона.

Например, в г. Гомеле на территории индивидуальных жилых застроек «Красный Маяк» и «Романовичи» выявлено более 140 частных долгостроев, находящихся на разной стадии строительства с 2010-2014 гг. (в основном заложены только фундаменты), в г. Рогачеве – 29 (строятся с 2011-2017 гг.). Отдельные объекты уже начали разрушаться, а земельные участки позарастали. При этом участки в такой местности пользуются повышенным спросом у граждан (в 2022 году цена продажи с аукциона участка с незавершенным долгостроем в «Красном маяке» достигала 74 тыс. руб.).

Изъятие и продажа таких объектов позволит существенно пополнить бюджет и даст возможность другим гражданам построить индивидуальное жилье.

Следует отметить, что с 1 января т.г. на законодательном уровне введен трехкратный размер земельного налога в отношении земельных участков, на которых в течение 3 лет с даты возникновения права на землю не зарегистрированы капитальные строения (в том числе и индивидуальные жилые дома). Данная норма также касается арендованных участков, на которых в течение 3 лет арендатор не зарегистрировал соответствующий объект.

Местными органами власти уже начата работа по формированию перечня земельных участков, собственники которых в 2023 году будут уплачивать повышенные платежи за землю.

Принятие мер по устранению выявленных нарушений и реализации норм Указа Президента Республики Беларусь №87 на контроле.

Председатель Комитета государственного контроля Гомельской области А.А. Игликов