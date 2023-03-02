На страже законности и правопорядка: правоохранителей района чествовали сегодня в районном Доме культуры в преддверии профессионального праздника.

Сегодня районный отдел внутренних дел — большой, слаженный, четко действующий коллектив. Поздравить с Днем милиции сотрудников РОВД пришли руководство района, представители силовых структур, общественных организаций, члены семей.

Заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова поздравила сотрудников РОВД с профессиональным праздником и вручила благодарственные письма райисполкома: первому заместителю начальника ОВД райисполкома подполковнику милиции Евгению Овчинникову, старшему инспектору-дежурному оперативно-дежурной службы милиции общественной безопасности ОВД майору милиции Александру Кабаеву, старшему оперуполномоченному группы розыскной работы отделения уголовного розыска криминальной милиции ОВД капитану милиции Кристине Другак, старшему инспектору по учетно-регистрационной работе группы информационного обеспечения ОВД капитану милиции Татьяне Смоляковой, участковому инспектору милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ОВД старшему лейтенанту милиции Виктору Пилипенко, старшему участковому инспектору милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ОВД старшему лейтенанту милиции Дмитрию Савенкову, командиру отделения по охране территорий радиоактивного загрязнения милиции общественной безопасности ОВД старшему прапорщику милиции Александру Жилицкому, милиционеру-дежурному изолятора для временного содержания лиц, задержанных или заключенных под стражу, милиции общественной безопасности ОВД прапорщику милиции Дмитрию Болотникову, младшему оперуполномоченному отделения уголовного розыска криминальной милиции ОВД прапорщику милиции Василию Пыжикову, помощнику дежурного оперативно-дежурной службы милиции общественной безопасности ОВД прапорщику милиции Петру Чернякову, милиционеру-водителю отделения по охране территорий радиоактивного загрязнения милиции общественной безопасности ОВД прапорщику милиции Ивану Чечко, уборщику служебных помещений группы тылового обеспечения ОВД Валентине Васильковой, ведущему инженеру оперативной связи группы связи ОВД Андрею Лисейчикову, рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий группы тылового обеспечения ОВД Михаилу Масленченко, главному бухгалтеру бухгалтерии ОВД Елене Шутовой, милиционеру строевого подразделения милиции отделения Департамента охраны Руслану Мигуля, милиционеру-водителю группы задержания строевого подразделения милиции отделения Департамента охраны Станиславу Жукову, старшему инспектору-инженеру группы средств и систем охраны отделения Департамента охраны Александру Алесенко.

Начальник управления уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома полковник милиции Андрей Баранец вручил переходящий приз имени Павла Алексеевича Королева «За преданность службе уголовного розыска и высокое мастерство в оперативно-розыскной деятельности» по результатам 2022 года отделению уголовного розыска криминальной милиции ОВД райисполкома. Андрей Григорьевич также объявил о присвоении первого специального звания среднего начальствующего состава «Лейтенант милиции» участковому инспектору милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ОВД прапорщику милиции Юрию Гришкову, участковому инспектору милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ОВД старшему сержанту милиции Эдуарду Лукьянцеву, участковому инспектору милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ОВД сержанту милиции Владиславу Лосеву. Андрей Баранец также вручил нагрудный знак отличия «За профессиональные успехи» первому заместителю начальника ОВД Евгению Овчинникову.

Личный состав РОВД, всех сотрудников с профессиональным праздником поздравил начальник РОВД Виталий Подзерун. Виталий Юрьевич также вручил заслуженные награды. Приказом УВД облисполкома начальнику уголовно-исполнительной инспекции милиции общественной безопасности ОВД старшему лейтенанту милиции Юрию Корнееву присвоено очередное специальное звание среднего начальствующего состава «Капитан милиции». Начальник отделения уголовного розыска криминальной милиции ОВД капитан милиции Александр Лисейчиков удостоен грамоты УВД Гомельского облисполкома. Заместителю начальника отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ОВД майору милиции Геннадию Карпову и старшему инспектору группы кадров ОВД лейтенанту милиции Анне Кочетовой объявлена благодарность начальника УВД Гомельского облисполкома.

Благодарственным письмом начальника УВД Гомельского облисполкома награждены Оксана и Сергей Лузик – родители участкового инспектора милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ОВД младшего лейтенанта Амины Яценко, Наталья и Иван Артеменко – родители младшего инспектора дорожно-патрульной службы отделения ГАИ милиции общественной безопасности ОВД младшего сержанта милиции Дениса Артеменко.

Доблестных белорусских милиционеров поздравили с профессиональным праздником и пожелали новых достижений в работе и продвижения по служебной лестнице коллеги из силовых структур района, женсовет, КДН и благочиние.

Прокурор района Андрей Комаров объявил благодарность прокуратуры Буда-Кошелевского района начальнику уголовно-исполнительной инспекции милиции общественной безопасности ОВД капитану милиции Юрию Корнееву, оперуполномоченному отделения уголовного розыска криминальной милиции ОВД капитану милиции Михаилу Балдуеву, старшему участковому инспектору милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ОВД старшему лейтенанту милиции Дмитрию Савенкову.

Начальник РОСК подполковник юстиции Андрей Моисейков наградил медалью «СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ ii степени» начальника РОВД полковника милиции Виталия Подзеруна. Грамотой РОСК награжден старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска криминальной милиции ОВД майор милиции Дмитрий Захаров.

Военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов подполковник Владимир Петрусев вручил медаль «30 ЛЕТ БЕЛОРУССКОМУ СОЮЗУ ОФИЦЕРОВ» первому заместителю начальника РОВД подполковнику милиции Евгению Овчинникову.

Начальник РОЧС подполковник внутренней службы Сергей Халдай объявил благодарность Гомельского областного управления МЧС Республики Беларусь: начальнику отделения ГАИ милиции общественной безопасности ОВД майору милиции Вячеславу Коваленко, старшему оперуполномоченному отделения уголовного розыска криминальной милиции ОВД майору милиции Дмитрию Захарову, старшему оперуполномоченному группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции ОВД майору милиции Владимиру Иванову, старшему участковому инспектору милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ОВД капитану милиции Дмитрию Варуеву.

Временно исполняющий обязанности по должности начальника Буда-Кошелевского отделения Департамента охраны старший лейтенант милиции Сергей Гулевич зачитал приветственный адрес и вручил заслуженные награды: нагрудный знак «ЗА САМААДДАНУЮ СЛУЖБУ ДРУГОЙ СТУПЕНI» – старшему участковому инспектору милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ОВД капитану милиции Дмитрию Варуеву, медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» – командиру отделения Буда-Кошелевского отделения Департамента охраны старшему прапорщику милиции Александру Мычкову.

К поздравлениям присоединился и первый секретарь РК КПБ Владимир Азарушкин. Он вручил медаль «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции» заместителю начальника РОВД подполковнику милиции Андрею Шейману, медаль «В ОЗНАМЕНОВАНИЕ СТОЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СССР» – командиру отделения по охране территорий радиоактивного загрязнения милиции общественной безопасности ОВД старшему прапорщику милиции Александру Жилицкому.