На городском мемориале прошел митинг-реквием, посвященный памяти невинным жертвам фашизма в годы Великой Отечественной войны и 80-й годовщине хатынской трагедии.

22 марта 80 лет назад случилась трагедия в Хатыни. Спустя десятилетия боль от нее не утихает и страшным эхом отдается в сердцах людей. Название белорусского села стало символом трагедии народа Беларуси во время Великой Отечественной войны. В эту скорбную дату мы вспоминаем не только жителей Хатыни, но и тысячи других деревень и городов, зверски уничтоженных фашистами в годы военного лихолетья. Та страшная и кровопролитная война бесцеремонно ворвалась в наш дом и забрала каждого третьего белоруса.

Отдать дань памяти и уважения погибшим мирным жителям пришли руководство района, депутатский корпус, представители трудовых коллективов, общественность, ветераны и молодежь.

Открывая мероприятие, глава района Анатолий Гапоник отметил:

– Трагедия Хатыни – это неутихающая боль в сердцах белорусов и всех советских людей. Сегодня мы, представители разных поколений, собрались вместе, чтобы почтить память невинных и защитить правду о той войне. Эта правда жестока, память тяжела. Великая Отечественная война стала для белорусов временем непроходящей скорби. Многие наши земляки пали в боях, сгорели в огне, погибли в концлагерях. Трагедия Хатыни – один из тысячи фактов, свидетельствующих о целенаправленной политике геноцида по отношению к населению Беларуси, которые осуществляли нацисты на протяжении всего периода оккупации. Страшные события не обошли стороной и Будакошелевщину. За период оккупации немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками было уничтожено 1619 мирных жителей, включая 183 ребенка, угнано для работы на заводах и фабриках, в сельском хозяйстве Германии – 1249 человек, сожжено 1336 домовладений и разграблено 78 колхозов. В ноябре 1943 года немцы полностью сожгли и уничтожили деревни Алексеевку, Решетки, Задорновку, Залесье, Рогинь, Лозов, Заболотье и Кленовицу. Страшные преступления тех военных лет не только никогда не должны быть забыты и не повториться.

Мы, белорусы, носители генной памяти нечеловеческих страданий народа, выстоявшего в Великой Отечественной войне, говорим всем: «Пусть скорбный звон колоколов Хатыни, в звуке которого воедино слились детские крики, материнский плач и горькая отцовская скорбь миллионов белорусов, испытавших жуткие страдания, звучит и предостерегает от повторения страшной трагедии. Пусть металлический плач донесется до тех уголков Земли, где сегодня забыли о том, что жизнь – это дар свыше, а мир – самая большая ценность. Мы должны об этом помнить всегда!»

В продолжение митинга-реквиема будакошелевцы возложили цветы к обелискам и почтили память о погибших минутой молчания.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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