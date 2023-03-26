Узнали, что можно и нельзя делать в этот день

Православная церковь вспоминает 26 марта Никифора-исповедника. В народе отмечают Никифоров день, Никифор. Согласно приметам, с 26 марта солнце начинает греть сильнее, и весна уже полноправно вступает в свои права.

Народные приметы на 26 марта

Если на Никифоров день туманы, то лето ожидается дождливым и ненастным. На это также указывает большое количество сока из березы. Если дует северный ветер и гроза, то весна ожидается прохладной. В то же время, тетерев, который сидит на березе нахохлившись, указывает на ненастную погоду. Если 26 марта солнце, то стоит ждать хорошего урожая зерновых. Согласно приметам, если в этот день подул южный или восточный ветер, то весна и лето будут теплыми. Если же домашние гуси поджимают лапы, то впереди заморозки.

Что нельзя делать 26 марта

В этот день было запрещено выпекать пирожки с картошкой и угощать ими как родственников, так и знакомых. Согласно приметам, данная выпечка могла привлечь в дом смерть. Нельзя в этот день вредить ломать ветки деревьев и растений, обдирать кору, так как можно было навлечь беду на весь свой род. Не рекомендуется рассказывать о неприятных снах в ночь на 26 марта. Не стоит посещать могилы родственников.А еще запрещается ходить в лес, так как может напасть медведь. Предки верили, что в этот день животное вместе с Лешим гулять по лесу и планируют будущее. Нельзя стричь волосы девочке, которой не исполнилось 14 лет, так как можно состричь ее судьбу. Не стоит в этот день просить взаймы сахар и соль. Считается, что могут возникнуть проблемы в семье. Что можно делать 26 марта



По традиции, в Никифоров день рыбаки шли на рыбалку. С этого дня начинает хорошо клевать плотва, судак, щука, окунь и язь. Предки верили, что в это день вода становится целебной. Так, женщины использовали ее для защиты семьи. Считалось, ей водой помыть пол в доме, то никто из родных не заболеет на протяжении года.