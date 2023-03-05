Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» представил свой новый фирменный стиль. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.

Ведомство опубликовало варианты, для которых использованы сиреневые и розовые оттенки. Украшением фестивальной продукции теперь станет новый логотип, в разработке которого на конкурсной основе могли принять участие все желающие. Ранее в дирекции сообщали, что используют дизайн витебчанки Анны Таволжанской (ее идея взята за основу), а также еще троих человек.

«Яркий цвет василька — символ музыкального лета, — отметили организаторы. — В основе концепции лежит волна, которая в бурном потоке несет все многообразие творческих форм и жанров. Это сила, мощь, величие, смелость, которые образуют целое море свежих идей».

XXXII Международный фестиваль искусств пройдет с 12 по 17 июля. Продажа билетов на творческий форум стартует 6 марта.

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