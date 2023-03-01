Фильм основан на реальных событиях и является экранизацией книги Александра Звягинцева «На веки вечные», в кинотеатрах Гомельщины его можно будет увидеть со 2 марта.

Лента рассказывает о капитане-переводчике Игоре Волгине, который на фоне суда над главными нацистскими преступниками в ноябре 1945 года ищет своего брата, пропавшего без вести во время войны. Ему помогает угнанная на работы в Германию Лена. Поиски выводят главного героя на уцелевших гитлеровцев, которые пытаются сорвать работу Международного трибунала.

Как подчеркивает сам режиссер, он не ставил целью рассказать об итогах Нюрнбергского процесса, гораздо важнее было показать отдельного человека, оказавшегося на пороге мира после войны. Показать, что люди смогли сохранить в себе веру в человечество после полного крушения всех идеалов, выстоять и двигаться вперед, чтобы вновь возрождать эти идеалы.

Николай Лебедев уже хорошо знаком зрителям по нашумевшим картинам «Звезда», «Экипаж» и «Легенда №17». В «Нюрнберге» собралась поистине звездная команда артистов, роли исполняют Сергей Безруков, Евгений Миронов, Игорь Петренко.

Выход фильма в Гомеле будет сопровождать интерактивная презентация: зрителям расскажут, какое отношение к Нюрнбергскому процессу имеет наш областной центр. В фойе кинотеатра имени Калинина под музыкальное сопровождение представят выставку архивных фотографий концлагеря «Дулаг-121» и судебного процесса над немецко-фашистскими преступниками в Гомеле в 1947 году, книжно-иллюстративную выставку «Без срока давности, архивные документы. Начало предпоказа 2 марта в 17.45.

Источник: http://gp.by

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