В связи с действиями украинских властей, направленными против канонической Украинской православной церкви, архипастыри и члены синода БПЦ выступили с обращением.

В нем выражается братская любовь и поддержка иерархам, священнослужителям, монашествующим и мирянам Украинской православной церкви в нынешнее непростое время испытаний. От лица православных верующих Беларуси заявляется о всеобщей нашей обеспокоенности текущим положением дел канонической Православной церкви на территории Украины.

«Действия властей Украины, планомерно осуществляемые против единственной в стране канонической Православной церкви, вызывают недоумение и скорбь. Особой болью в сердцах верующих отзываются посягательства на общую для наших братских народов святыню — Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру — один из величайших духовных центров не только украинского, но и мирового Православия. Оттого известие о получении наместником сей святой обители предписания министерства культуры и информационной политики Украины о выселении насельников Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в срок до 29 марта 2023 года до глубины души потрясло духовенство, монашествующих и мирян Белорусской православной церкви», — сказано в обращении.

Также обращается внимание на следующее:

«Наши общие предки, как современных белорусов, так и современных украинцев, воспринявшие Святое Крещение из единой для нас Киевской купели, неизменно шествовали бок о бок, поддерживая друг друга, во все времена нашего совместного многовекового пути исторического, духовного и культурного развития. Наши народы, движимые силой Православной веры и братской любви, имея общую историческую память, сообща противостояли многим угрозам и, будучи укрепляемы помощью Божией, преодолели даже самые тяжкие из них: религиозные распри и богоборческие гонения, немецко-фашистскую оккупацию, эпоху политических нестроений и разобщенности конца XX века».

Говорится и о том, что «испытания, выпавшее сегодня на долю канонической Украинской православной церкви, сравнимы с трагическими событиями прошлого». «Нынешнее украинское правительство, позиционируя себя борцами с советским наследием, использует против Церкви Христовой и Ее святынь, а значит — и против миллионов собственных граждан, верных чад канонической Украинской православной церкви, безбожные методы советской власти периода 1920–1930 и 1960-х годов. Дважды в XX столетии совершенно безосновательно с точки зрения права насельники изгонялись из Киево-Печерской лавры волеизъявлением власти, а сама обитель подвергалась поруганию и разорению: в 1920-е годы и в период хрущевских гонений. Еще недавно невозможно было представить, что сегодня, в XXI веке, мы вновь станем свидетелями произвола по отношению к людям, которые не совершают никакого зла, но становятся неугодными действующей власти лишь по причине собственной веры и религиозной принадлежности».

Синод БПЦ выражает серьезную обеспокоенность в том, что «если Киево-Печерская лавра сегодня вновь лишится своих насельников, то это может повлечь за собой трагические духовно-нравственные и культурные последствия не только для православных верующих, но и для всего украинского общества». Говорится, что «реализация этого безумного замысла лишь обострит и без того сложную общественно-политическую ситуацию и межрелигиозные отношения внутри украинского государства». И это может привести к «новому этапу церковного раскола, началу осквернения святынь, поругания и разграбления православных храмов и монастырей, вследствие чего в обществе могут вспыхнуть беспорядки или даже открытое гражданское противостояние на почве религиозной нетерпимости»…

Звучит призыв:

«Белорусская православная церковь призывает мировое сообщество активно выступить с защитой канонического Православия на украинской земле как истинной Церкви Христовой, как гаранта мира и залога стабильности в украинском обществе; к незамедлительному принятию мер, направленных на прекращение деструктивных заявлений и действий в отношении Украинской православной церкви, ее священнослужителей и прихожан, включая отмену решения о выселении насельников Свято-Успенской Киево-Печерской лавры с оставлением обители в юрисдикции Украинской православной церкви и принятия высшим руководством Украины соответствующих нормативных правовых актов.

Мы также призываем власти Украины обеспечить неукоснительное соблюдение действующего украинского законодательства и международного права в отношении свободы совести и вероисповеданий, соблюдения законных прав и свобод человека».

Синод БПЦ обращается с просьбой ко всем верующим:

«Всех верных чад Белорусской православной церкви, а также всех верующих людей, кому небезразлична участь Православной церкви на украинской земле, просим усилить свои молитвы о даровании нашим соседям и братьям по вере помощи Божией и крепости сил преодолеть выпавшие на их долю испытания, о сохранении святынь, о даровании мира и взаимопонимания».

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