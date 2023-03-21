Конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» проводится Госстандартом совместно с областными и Минским городским исполнительными комитетами ежегодно, начиная с 2002 г. Он пользуется авторитетом и признанием как у изготовителей, так и у потребителей.

Основной целью, на достижение которой направлен конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь», является выявление высококачественных отечественных товаров и услуг, в том числе новых видов, содействие их продвижению на внутренний и внешний рынки.

Участие в нем стимулирует отечественные предприятия расширять ассортимент выпускаемой продукции, улучшать ее характеристики и свойства, внедрять современные методы управления и обеспечения качества на основе отечественных и международных стандартов и передовых достижений.

В числе преимуществ конкурс предлагает ряд инструментов информационной поддержки организациям-победителям, а также потребителям в выборе лучших товаров и услуг.

В 2023 г. конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» объявлен в 22-й раз и пройдет в соответствии с новым порядком, утвержденным постановлением Госстандарта от 20 декабря 2022 г. №121. Внесение изменений вызвано современными условиями развития отраслей промышленности, применяемыми технологиями, а также накопленной практикой.

Участвовать в конкурсе могут юридические и физические лица, производящие продукцию и оказывающие услуги на территории Республики Беларусь.

Конкурс проводится в следующих номинациях: продовольственные товары; промышленные товары для населения и изделия народных промыслов; продукция производственно-технического назначения; услуги населению.

В каждой номинации по решению республиканской конкурсной комиссии среди лауреатов конкурса могут быть определены товары для присуждения статуса «Новинка года», а также специальных наград «Стабильное качество», «Лучший в отрасли», «Выбор потребителя» «За успехи в импортозамещении».

Конкурс проводится в два этапа.

На первом этапе областными конкурсными комиссиями определяются товары-финалисты и среди них товары, претендующие на присуждение статуса «Новинка года».

На втором этапе на основе материалов, представленных областными конкурсными комиссиями, республиканской конкурсной комиссией подводятся окончательные итоги конкурса: присуждение товарам звания лауреата конкурса и статуса «Новинка года», определение товаров-лауреатов для награждения специальными наградами «Стабильное качество», «Лучший в отрасли», «Выбор потребителя», «За успехи в импортозамещении».

Организации, товары которых удостоены звания лауреата, награждаются дипломом и получают право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковке, а также в документации и рекламных материалах в течение двух лет.

Сведения о товарах-лауреатах размещаются на сайте Госстандарта, портале «Качество.бел» и в ежегодном иллюстрированном каталоге «Лучшие товары Республики Беларусь», который рассылается в представительства нашей страны за рубежом.

Заявки на участие в конкурсе представляются до 1 сентября 2023 г. на электронные адреса секретариатов областных конкурсных комиссий, сформированных в областных центрах стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМС) и РУП «Белорусский государственный институт метрологии» (для г. Минска и Минской области).

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Госстандарта (gosstandart.gov.by, раздел «Качество и деловое совершенство»).

Необходимые консультации можно получить в секретариатах областных конкурсных комиссий, а также в БелГИСС: ул. Новаторская, д. 2А, к. 428, 220053, г. Минск, тел. +375 17 269 69 54, ntc@belgiss.by.

Регион Наименование организации,

при которой создана областная конкурсная комиссия Адрес, телефон г. Минск и Минская область РУП «Белорусский государственный институт метрологии» (БелГИМ) Старовиленский тракт, 93,

220053, г. Минск тел.: +375 17 379 62 99 cert@belgim.by Брестская область РУП «Брестский ЦСМС» ул. Кижеватова, 10/1,

224001, г. Брест тел.: +375 162 58 08 76

+375 162 58 08 71 oos@csmbrest.by Витебская область РУП «Витебский ЦСМС» ул. Б. Хмельницкого, 20,

210015, г. Витебск тел.: +375 212 48 04 15 info@vcsms.by Гомельская область Государственное предприятие «Гомельский ЦСМС» ул. Лепешинского, 1,

246015, г. Гомель тел.: +375 232 26 33 19

+375 232 26 33 20

+375 232 26 33 00 lt@gomelcsms.by Гродненская область Гродненский ЦСМС ул. Обухова, 3,

230003, г. Гродно тел.: +375 152 64 31 27

+375 29 255 61 66 nd@csms.grodno.by Могилевская область Могилевский ЦСМС ул. Белинского, 33,

212011, г. Могилев тел.: +375 222 72 05 92

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