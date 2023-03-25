Беларусь продолжает налаживать и расширять контакты со странами дальней дуги. Раз за разом доказывать зарвавшемуся Западу, что на их санкциях не сошелся свет клином. Что Евросоюз и США — это не весь мир. Что во многих мировых державах нашей стране по-прежнему рады, с ней готовы сотрудничать. Александр ­­Лукашенко на прошлой неделе посетил Иран. В середине февраля — Китай. Чуть ранее в списке командировок Главы белорусского государства в 2023 году уже значились ОАЭ и Зимбабве…

Результаты визитов более чем солидные. Так, Беларусь и Китай в ходе госвизита заключили почти четыре десятка соглашений и контрактов на сумму три с половиной миллиарда долларов. Беларусь и Иран достигли договоренностей на сумму еще 100 миллионов долларов. ­­Президент Беларуси и Председатель КНР приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси и КНР в новую эпоху. В Тегеране же подписана дорожная карта всестороннего сотрудничества между странами на 2023 — 2026 годы, которая предусматривает взаимодействие двух стран в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в сфере образования, культуры, искусства, СМИ и туризма. Итоги визитов комментируют эксперты.

Сказано

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Если ты хочешь быть независимым, яйца в одну корзину класть нельзя. Надо диверсифицировать свой экспорт. Почему? Потому что половину того, что мы производим, мы не потребляем. Нам надо это продать… Вот поэтому земная задача, которую я пытаюсь решить. Мы договорились с Правительством и другими: я должен «окно пробить» в том или ином направлении, а дальше идите следом.

Во время интервью зарубежным и белорусским СМИ, 16 февраля 2023 года.

30 лет совместной работы

Иран с его 80‑миллионным населением во внешнеэкономической стратегии Беларуси — направление весьма перспективное. Сегодня это крупнейшая экономика Ближнего и Среднего Востока, уступающая по объему ВВП в Азии только Китаю, Японии, Индии, Турции, Индонезии и Южной Корее. Иран обладает 16 процентами мировых запасов природного газа и 10 процентами мировых запасов нефти, что позволяет ему быть четвертым поставщиком в мире и вторым в ОПЕК. Кроме нефте- и газодобычи, в стране развиваются современные отрасли экономики — программирование, фармацевтика, космические исследования, атомная энергетика. Депутат Палаты Представителей Национального собрания Олег Гайдукевич комментирует:

— У нас с Ираном товарооборот за последний год возрос в три раза — до 100 миллионов долларов.

И основная цель визита ­­Президента страны (а он всегда отстаивает национальные интересы) — это ставка на торгово-экономическое сотрудничество. Мы должны увеличить товарооборот в разы. Перспективы для этого есть. Фундаментом являются 30 лет совместной работы. Мы поддерживаем Иран не только сегодня. Мы поддерживали его всегда. Мы всегда развивали отношения.

Мы всегда говорили: руки прочь от Ирана. Иранский народ сам решит, как ему жить, сам определится. Мы никогда не вмешивались во внутренние дела других стран и ни к кому не лезли со своими советами.

Время возможностей

Иран продолжает развиваться, несмотря на то что на эту страну уже давно ополчился весь западный мир во главе с Соединенными Штатами Америки. Слово «санкции» здесь знают не понаслышке. На протяжении вот уже более 40 лет. Только вот удушить страну ее недруги так и не смогли. Поэтому об Иране нынче говорят и как о показательном примере того, что изоляции со стороны «прогрессивных демократических стран» бояться не нужно. Александр ­­Лукашенко в Тегеране в очередной раз не преминул напомнить: санкции — это время возможностей. Поэтому Беларусь и Иран, констатировал политолог Вадим Боровик, интересны друг другу и в плане обмена опытом по преодолению внешнего давления:

— Беларусь — это среднеевропейское государство с открытой экономикой. Позиция Беларуси — абсолютно правильная, последовательная — заключается в ставке на диверсификацию рынков сбыта продукции, обмен технологиями и прочее.

Выстраивая свою политику, мы всегда были открыты для сотрудничества с любыми странами мира, которые заинтересованы в работе с нами с учетом наших интересов. В чем преимущества работы с Беларусью и почему нам с удовольствием жмут руку в Иране, России, Китае, ОАЭ и так далее? Потому что мы всегда приходим с предложениями, которые учитывают интересы наших партнеров.

Нам есть что предложить. И мы выступаем за равноправный, взаимоуважительный диалог. С нами комфорт­но сотрудничать. Иран, кроме того, та страна, которая на себе ощутила бремя несправедливых санкций. Для нас в контексте расчетов, выстраивания торгово-логистических цепочек важно тоже приобретать определенные дополнительные навыки, в том числе те, которые имеет Иран.

Китайский вектор

Еще больше Беларуси дает сотрудничество с Китаем. И если отношения с Ираном в последние годы были не столь интенсивными, то с КНР наоборот. За годы плодотворной совместной работы взаимодействие двух наших стран поднялось до уровня всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. «Редко с каким государством Китай имеет такой уровень сотрудничества, — признался в интервью китайским СМИ Александр ­­Лукашенко. — Мы это очень ценим, понимая, что такое гигантский Китай и наша Беларусь. Мы это очень ценим». В очередной раз раздается мнение: Беларуси, дескать, дружить с Китаем попросту выгодно. Аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин тем временем настаивает: речь не о выгоде, а о партнерстве.

— Это плотное взаимодействие двух сторон, а кроме того, Беларуси и китайских компаний. Самое главное, что тот выбор, который был сделан нашим ­­Президентом еще в середине 1990‑х годов (а именно тогда прошло четкое осознание, кто будет являться драйвером мирового экономического роста), позволил Беларуси присоединиться к этому движению. Тем самым мы смогли развить у себя на территории промышленные и технологические зоны, углубить понимание транснациональных связей в рамках проекта «Один пояс — один путь». Наш «Великий камень» является жемчужиной этого проекта. Об этом говорила и китайская сторона, и наш ­­Президент. Фактически мы смогли избежать ошибок, которые были совершены многими странами постсоветского пространства и многими государствами, которые по той или иной причине оказались в сложной экономической ситуации после развала Советского Союза в 1990 — 2000‑е годы.

Мы смогли понять, как производить конкурентоспособные товары на мировом рынке, одновременно открыть китайский рынок для своих производителей. В том числе сельхозпродукции, пищевой промышленности, машиностроения. Одновременно мы подтянули технологии. Собираем автомобили, углубляем сотрудничество в совместной разработке вооружения и военной техники. Сфер достаточно много. Но все это, если от больших понятий и больших цифр переходить к нуждам, потребностям и бонусам каждого конкретного гражданина, говорит о том, что мы смогли обеспечить и новые рабочие места, и повышение заработной платы, что мы подтянули технологии, сферу образования. Все это дало возможность каждому из нас получить дополнительный плюс от сотрудничества с Китаем.

На пути к новому миропорядку

Визиты Александра ­­Лукашенко в Иран и Китай серьезно насторожили США. Эксперты рассматривают их в контексте возможного улучшения отношений между Москвой и Тегераном, Москвой и Пекином, а кроме того, усиления взаимодействия в четырехугольнике Китай — Россия — Беларусь — Иран, который уже сейчас называют одной из направляющих сил в формировании контуров нового миропорядка. В мире действительно сформировалась группа влиятельных стран, которые готовы выстраивать собственную систему торгово-экономических отношений, вырабатывать новую международную финансовую систему и систему безопасности. Взять пример той же ШОС, в которой Беларусь скоро станет полноправным членом… Неспроста визит Главы государства вызвал ажиотаж в деструктивных телеграм-каналах, обслуживающих госдеповскую повестку. Из последнего: оппоненты власти начали искать какие-то якобы проблемные несостоявшиеся проекты между Минском и Тегераном, забывая о том, что межгосударственные контакты не могут обходиться без противоречий.

— Каждая сторона, особенно если мы говорим о вопросах экономики, отстаивает свои национальные интересы. Наша задача понятна — продвинуть интересы белорусских экспортеров в Иране. Задача иранской стороны — получить интересующую их продукцию по наиболее лояльной цене, предложить нам какую-то свою продукцию и использовать Беларусь в том числе как точку входа на рынок ЕАЭС.

Необходимо найти точки соприкосновения в этом процессе, — объясняет политический аналитик Александр Шпаковский. — По итогам переговоров была подписана дорожная карта всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном. А что такое дорожная карта? Это комплекс последовательных мер и решений, как бы там наши оппоненты ни злорадствовали за границей. Хотя им, в принципе, только это и остается делать. Давайте откровенно, разве они могут признать, что Александр ­­Лукашенко успешен в той последовательности внешнеполитических шагов, которая предпринята? Конечно, нет. Это деморализует и разочаровывает их. Значит, все мы делаем правильно!

Источник: http://gp.by

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