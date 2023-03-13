Министерство архитектуры и строительства установило перечни многоквартирных и индивидуальных жилых домов (включая объекты инженерной и транспортной инфраструктуры), строительство и финансирование которых в 2023 году будет осуществляться с использованием льготных кредитных ресурсов. Это предусмотрено ведомственным постановлением от 27 февраля 2023 года №19, официально опубликованным на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документ устанавливает перечни таких объектов в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях. Ранее список таких домов был установлен для Минской области.

Также утвержден перечень жилых домов, строительство и финансирование которых в 2023 году запланировано в сельскохозяйственных организациях с использованием льготных кредитных ресурсов.

В перечне указаны наименования и места расположения объектов, а также объем льготных кредитных ресурсов.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

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