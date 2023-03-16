В соответствии с решением Главы государства ежегодно ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, пострадавшим от последствий войны, выплачивается материальная помощь.

В соответствии с постановлением Правительства от 14 марта 2023 г.№ 180 материальная помощь в 2023 году будет оказана:

Ветеранам Великой Отечественной войны в размерах:

2 000 рублей

инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 г.

лицам, принимавшим участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943 – 1945 годах

1 100 рублей

лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны

лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог

лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

Лицам, пострадавшим от последствий войны в размере:

850 рублей

членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны (супругам, не вступившим в новый брак, детям – инвалидам с детства (в том числе усыновленным, удочерённым), другим иждивенцам, которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством)

которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством) бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, которым установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством

инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий

По сравнению с 2022 годом размер материальной помощи увеличен для всех получателей.

Выплата материальной помощи будет проводиться в период с 26 апреля по 4 мая 2023 г.

На выплату единовременной материальной помощи из республиканского бюджета будет направлено около 10 млн. рублей.

Получателями такой помощи станут порядка 10 тыс. человек.

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