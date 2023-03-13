Пристрастие к азартным играм или лудомания — это повторяющееся поведение, связанное с азартными играми, несмотря на вред и негативные последствия. Пристрастие к азартным играм может быть диагностировано как психическое расстройство в соответствии с МКБ 10 при соблюдении определенных диагностических критериев. Для того, чтобы разобраться есть ли у человека зависимость от азартных игр требуются определённые критерии.

Для постановки диагноза у человека должно быть не менее четырех из следующих симптомов в течение 12 месяцев:

Человек должен играть с увеличивающейся суммой денег, чтобы достичь желаемого азарта;

Беспокойство или раздражительность при попытке сократить или прекратить играть в азартные игры;

Человек предпринимал неоднократные безуспешные попытки контролировать, сократить или прекратить играть в азартные игры;

Увлечение азартными играми (например, постоянно думать о том, чтобы заново пережить прошлый игровой опыт, создать препятствия или спланировать следующее предприятие, думать о способах получения денег для игры);

Увеличение частоты игр в азартные игры, когда чувствует себя расстроенным (например, беспомощным, виноватым, обеспокоенным, подавленным);

После проигрыша денег в азартных играх частое возвращение на следующий день, чтобы отыграться («погоня» за проигрышем);

Ложь, чтобы скрыть степень причастности к азартным играм;

Ставить под угрозу или потеря важных отношений, работы, образования или возможность карьерного роста из-за азартных игр;

Полагаться на других, чтобы предоставить деньги, чтобы облегчить безвыходное финансовое положение, вызванное азартными играми

Есть факторы, которые увеличивают склонность к зависимости от азартных игр. Специалисты выделили следующие факторы риска:

расстройства психического здоровья (наличие расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, расстройства личности, эмоциональные состояния);

возраст и пол (обычно встречается у молодежи или людей среднего возраста и чаще встречается у мужчин, чем у женщин);

влияние семьи или друзей;

черты характера;

Другие исследования добавляют к упомянутым выше триггерам следующие:

травматические состояния;

стресс, связанный с работой;

одиночество;

другие пристрастия.

Если не обращаться за помощью к специалистам, то игровая зависимость может привести к следующим последствиям:

вопросы, связанные с отношениями, браком, опекунство;

проблемы с деньгами, банкротство;

юридические проблемы, тюремное заключение;

проблемы со здоровьем;

суицидальные мысли и попытки.

В большинстве случаев лечение проблем с азартными играми включает в себя консультирование, пошаговые программы, самопомощь, поддержку сверстников, лекарства или их комбинацию. Решение относительно лечения подбирается индивидуально в каждом конкретном случае. Поэтому если вы в это статье узнали себя, то не стесняйтесь получить консультацию или профильную медицинскую помощь.

Подробную информацию можно получить на базе УЗ «Буда-Кошелёвская ЦРБ» районная поликлиника:

Врач психиатр — нарколог: 7-11-37 (кабинет №43)

Врач- психотерапевт: 7-66-41 (кабинет №15)

Врач-психотерапевт Евдокимова В.А.