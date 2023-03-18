Настала тёплая пора года — время активного отдыха на природе. Это часть года является пожароопасной, поэтому необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при разведении костров.

Лесной пожар создаёт реальную угрозу жизни, здоровью человека, а также может нанести существенный материальный ущерб или другие тяжкие последствия.

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах Республики Беларусь в пожароопасный сезон запрещается:

разводить костры в хвойных не сомкнувшихся древостоях (высотой до 1 м) и молодняках 1 класса возраста (высотой до 15 м), на участках поврежденного леса (ветровал и бурелом),торфяниках, в местах с подсохшей травой; оставлять непотушенные источники горения, тления (горящие спички, окурки и др.); оставлять промасленные или пропитанные легковоспламеняющимися и горючими жидкостями или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.); заправлять топливные баки машин и механизмов в неустановленных местах, а также при работающих двигателях; использовать машины с неисправностями, приводящими к вытеканию легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; выжигать сухую траву.

Разведение костров допускается (в том числе с использованием приспособлений: мангалов, барбекю, гриль, газовых плит и т.п.) на обустроенных площадках, окаймленных минерализованной (очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,25 м, а также в местах, исключающих повреждение огнем крон, стволов и корневых лап растущих деревьев, кроме запрещенных участков.

По миновании надобности костер должен быть потушен до полного прекращения тления.

За разведение костров в запрещенных местах наступает административная ответственность в виде штрафа до 12 базовых величин.

За нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение предусмотрен штраф до 25 базовых величин, а если эти действия привели к уничтожению или повреждению леса, или торфяников, то ответственность увеличивается до 50 базовых величин.

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