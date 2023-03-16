С 13 по 15 апреля в Минске состоится юбилейная Международная выставка туристских услуг «ОТДЫХ-2023». В 25-й раз форум не просто соберет на одной площадке ключевых игроков туристической индустрии, а в очередной раз выступит драйвером отрасли, представляя деловую программу по самым актуальным темам.

Время заявить о себе!

Событийный и индустриальный, медицинский и гастрономический, экстремальный и спортивный туризм, транспортная доступность и безопасность путешествий, образование и подготовка кадров, digital-технологии и новые туристические бренды – все это и многое другое в программе крупнейшей туристической выставки Беларуси «Отдых-2023».

Для наших участников выставка – эффективная бизнес-площадка для презентаций туристических маршрутов и направлений, а также налаживания новых деловых контактов.

За три выставочных дня свой туристический потенциал, новые программы и предложения продемонстрирует более 100 экспонентов: туроператоры, санатории, агроусадьбы, медицинские и SPA-центры, отели, гостиницы и загородные комплексы, а также страховые и транспортные компании.

Посетители выставки смогут ознакомиться с разносторонними возможностями пляжного, санаторно-курортного, горнолыжного, религиозного, промышленного и многих других видов туризма. Одним словом, если вы все еще не решили, как, а главное, где провести отпуск, каникулы или выходные, смело пишите в своем ежедневнике – ОБЯЗАТЕЛЬНО побывать на выставке «Отдых-2023» 13-15 апреля.

Каждый найдет отдых по душе

Специалисты в сфере туризма и активного отдыха подскажут, как увлекательно провести отпуск, не выезжая за пределы Беларуси. Не поверите, но родные края готовы открыть для вас ранее невиданные места. Хотите узнать, какие тайны прячет старинный замок и правда ли в его стенах можно встретить призрак Черной Панны? Тогда загляните на стенд музея-заповедника «Несвиж».

Программы промышленного туризма на выставке представят сразу несколько крупнейших предприятий нашей страны. Также будет организована продажа сувенирной продукции.

Глядя на фото тех, кто побывал на экскурсии в РУПП «Гранит», возникает один вопрос: «это правда в Беларуси?». Виды потрясающие: космические пейзажи, ландшафт гранитного карьера, настоящие водопады… Чем еще удивит прогулка по заводу, узнаете на выставке «Отдых-2023». Есть что показать и Минскому тракторному заводу, который однозначно входит в ТОП-5 главных объектов промышленного туризма Беларуси. Только представьте себе: во время экскурсии вам не просто расскажут и покажут производство одного из символов страны — трактора, но и позволят принять участие в его сборке. Все подробности экскурсионной программы можно будет расспросить у представителей предприятия.

О разнообразии туристических услуг расскажут специалисты РУП «Центркурорт», представив уникальные для отрасли продукты, в том числе для корпоративных клиентов. Отдельное внимание будет уделено сервису онлайн-бронирования и оплаты туруслуг VETLIVA, который можно по праву назвать импортозамещающим продуктом.

Восполнить ресурсы организма, укрепить иммунитет и устроить себе тотальный детокс пригласят белорусские здравницы. Так, «Белагроздравница» готова предложить целый комплекс уникальных оздоровительных и лечебных процедур. Еще бы! Ведь в ее составе сразу восемь первоклассных санаториев. Например, знаменитые далеко за рубежом «Радон», «Рассвет-Любань», «Сосновый бор».

А вы знали, что в Беларуси более 3000 агроусадеб? И каждая из них по своему уникальна и неповторима. На выставке «Отдых-2023» агроэкотуризм будет представлен большим количеством участников: одни пригласят вас на летнюю рыбалку или конную прогулку, другие – расскажут секреты приготовления старинного белорусского блюда – кныши, а третьи обещают попарить в настоящей русской баньке. Выбор за вами!

Захотите купить себе эксклюзивный сувенир на память о юбилейной выставке «Отдых-2023», обязательно посетите на нашу ремесленную ярмарку, участие в которой примут мастера с разных уголков страны.

Экзотическая Куба и целебный воздух Нижегородского края

Международный статус выставки в этом году поддержат сразу несколько зарубежных стран-участниц. По традиции самую большую выставочную экспозицию представит Российская Федерация. Свою туристическую мощь и силу презентуют разные регионы страны-соседки: Воронежская, Нижегородская, Псковская и Тюменская области, Калининград и Санкт-Петербург. Примут участие делегации Карелии, Кабардино-Балкарии и Крыма.

Хотите узнать, кто такие коногон и лампонос? Тогда не пройдите мимо стильного и оригинального стенда угольного сердца России – Кузбасса. К слову, этот российский регион один из первых стал развивать промышленный туризм.

Древние храмы, второй по величине Кремль в России, культурные достопримечательности, старинные традиции резьбы и росписи по дереву, легендарное озеро Светлояр — всего лишь малая часть богатств Нижегородского края. Неудивительно, что сюда в разное время года приезжают тысячи туристов. Богат регион и природными лечебными факторами: минеральными водами, целительным воздухом соснового леса и грязями нескольких видов. Лучшие санатории с лечением и СПА-отелями презентуют на самом большом стенде нашей выставки участники из Нижегородской области.

Удивительными пейзажами, теплым бризом и ярким солнцем порадуют курорты Краснодарского края. Пожалуй, самый популярный среди них – Сочи. Этот город можно смело назвать летней столицей России. Прогуляться по набережной, искупаться в море, позагорать на пляже – если это все, что вы знаете о сочинском отдыхе, тогда прямиком ступайте на стенд, представляющий курорт. Вам точно посоветуют самые уникальные места для посещения: от достопримечательностей до удивительных природных красот.

Какой же «Отдых-2023» без экзотики? На этот раз предлагаем отправиться в далекую и загадочную Кубу. Первое чем интересуется турист – где вообще находится эта страна на карте мира, дорогие ли путевки, какие цены на отели… На эти и многие другие вопросы ответят участники нашей выставки, которые знают все о курортах Острова Свободы.

Но и это еще не все! В числе наших экспонентов: посольство Индии. Представители стенда поведают о лучших туристических маршрутах своей страны.

Деловая программа: презентуем и познаем

В этом году на выставке «Отдых-2023» запланирована насыщенная деловая программа. Круглые столы, семинары, практические кейсы и презентации позволят всем участникам и гостям форума найти ответы на многие актуальные вопросы.

В первый день работы выставки, 13 апреля, профессионалов турбизнеса пригласят на воркшоп B2B WORKSHOP «LEISURE & TRAVEL», организованный компанией TRAVEL CONNECTIONS, которая имеет многолетний опыт проведения подобных обучающих мероприятий как в Беларуси так и за рубежом. Участники смогут провести более 25 встреч с туристическими агентами и операторами для знакомства и налаживания партнерства.

Что нового за год произошло на рынке внутреннего туризма, расскажут в рамках презентации «Познай Беларусь». Во время круглого стола «Состояние и перспективы развития событийного туризма в Республике Беларусь» спикеры и участники обсудят направления туризма, в которых все турпоездки приурочены к каким-то увлекательным событиям.

Не менее интересной станет презентация новых объектов туристической инфраструктуры, подготовленная Департаментом по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. Одним из важных мероприятий деловой программы будет семинар-практикум «Образовательный туризм как важный ресурс воспитания гражданственности и патриотизма у детей и молодежи», организатором которого выступает УО «Республиканский центр экологии и краеведения».

Какие еще сюрпризы готовит выставка «Отдых-2023»? Узнаем 13-15 апреля в Минске по адресу пр. Победителей, 4 (Дворец спорта).

Запланируйте посещение ведущего события весенне-летнего сезона – 25-й Международной выставки туристических услуг «Отдых-2023»!

Сайт: tourexpo.by

EMAIL: tourfair@belexpo.by

Контактный телефон: +375 29 889 56 63

tourexpo.by