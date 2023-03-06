Фестиваль в Автюках – это массовый народный праздник, с неповторимым местным юмором, множеством развлечений, колоритной кухней и не только… Каждый раз, организаторы придумывают различные новые темы и подходы к фестивалю, чтобы удивить искушённого зрителя. И этот год не является исключением. Было принято решение провести, полюбившийся всем в прошлом году, открытый конкурс любительских хоровых коллективов и вокальных ансамблей народной манеры исполнения «КаверХорШоу 2:0», успешно дебютировавший в рамках седьмого международного фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья 2022» в Петриковском районе, в рамках XI Республиканского фестиваля народного юмора «Автюки 2023». Победители конкурса смогут принять участие в грандиозном гала-концерте фестиваля в столице белорусского юмора – деревне Малые Автюки Калинковичского района.

Для участия в конкурсе необходимо:

— с 1 по 10 июня 2022 года прислать видео-заявку с пометкой «КаверХорШоу» на e-mail: zamm@dkbelickiy.by;

— конкурсные видеоматериалы должны содержать запись исполнения популярных песен (до 3-х композиций) в манере и жанре работы коллектива (кавер), а размер видеофайла не должен превышать 500 Мб;

— итоги конкурса, а также подробности можно узнать в наших соцсетях и на официальном сайте.

Положение на сайте www.dkbelickiy.by и в популярных социальных сетях @dkbelickiy.

Участие в конкурсе бесплатно!