Согласно информации, представленной на сайте торговой сети «Евроопт», мошенники начали действовать от лица магазина.

Сообщается, что мошенники предлагают пройти соцопрос в мессенджерах. После этого предлагается получить купон на товар или денежную сумму.

В «Евроопте» напоминают о том, что подобные акции они не проводят. Кроме того, рекомендуется соблюдать ряд мер предосторожности.

В частности, не следует переходить ни по каким внешним ссылкам. Вместо этого следует сообщить в социальных сетях о подобном опросе.

Источник: http://gp.by

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