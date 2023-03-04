О любимой работе, женском счастье и заветной мечте с «Авангардом» делится оператор машинного доения филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» Юлия Брель.

Наша героиня родилась в Липецкой области. В 10-летнем возрасте с мамой, Любовью Дмитриевной, переехала в Широкое, и с тех пор Беларусь стала для нее второй родиной. Пять последних лет она проживает в Буда-Кошелеве. Столько же работает оператором машинного доения на МТФ «Бушевка». «Тяжело? Вовсе нет, уже освоила все нюансы в профессии. И, если бы не нравилось, не работала бы, – делится Юлия Алексеевна. – Люблю животных, каждую корову узнаю по вымени. Да-да, не удивляйтесь. А их у меня более 300. Работаем с напарником Александром Кортелевым, всю работу делим пополам. Трижды в день, помимо дойки, коровам делаем массаж вымени, обрабатываем специальными средствами. Конечно, среди подопечных есть и любимицы. Словом, бережное отношение и особый подход к каждой – отсюда и хорошие надои. Бывает, что заменяю и бригадира, и управляющего на МТФ: ответственно, не без сложностей, но интересно».

Юлия Брель довольна работой, коллективом и не собирается ничего менять в своей профессиональной деятельности. К тому же в сельхозпредприятии ей выделили двухкомнатную благоустроенную квартиру в новом доме в Морозовичах, куда Юлия с супругом планируют переехать в скором времени.

Нежное имя нашей героини, созвучное весеннему солнцу, в полном ладу с ее твердым характером, целеустремленностью, где-то даже с категоричностью. Вот такие мы, женщины!

Юлия Брель, несмотря на занятость на работе, всегда находит минутку для себя. Хорошо выглядеть, по ее мнению, это не роскошь, а естественное желание каждой женщины. Оно придает уверенность в себе, энергию и настроение. Любит Юлия наводить красоту и дома, а будничные заботы – уборку, стирку, готовку – превращает в отдушину.

В общем, с работой, жильем и личным счастьем все у нее сложилось. Но есть у Юлии Брель еще одна, пожалуй, самая заветная мечта – быть мамой. Вместе с супругом они решили стать родителями и удочерить новорожденную девочку. Юлия ни на секунду не сомневается, что сил, доброты и любви у нее хватит сполна.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец

УНП 401148262