Знаменитая фраза, написанная в оде спорту бароном Пьером дэ Пубертеном почти век назад, так и крутится в голове и не дает покоя, когда слышишь об очередном нелепом заявлении Международного олимпийского комитета по возможности участия России и Беларуси в Олимпийских играх в Париже. По этому поводу в Великобритании недавно даже саммит организовали, где 35 стран договорились потребовать отстранения наших спортсменов от Олимпийских игр. Додумались! Хотя, чему удивляться, если даже спорт – одну из самых мирных сфер в жизни людей – смогли перевести на военные рельсы. Теперь даже допинговые скандалы, в свое время «зарубившие» не одну спортивную карьеру, кажутся цветочками.

Вернемся к Пьеру дэ Пубертену. Он искренне верил, что люди должны мериться силами не на поле брани, а в спортивных состязаниях, а спорт призван устанавливать хорошие, добрые, дружественные отношения между народами. Золотые слова, не правда ли? Поэтому, несмотря ни на что, он тысячу раз был прав в своих убеждениях. И доказательств тому, даже в нынешнее время, масса!

Пока одни раздумывают, дать ли добро россиянам и белорусам на участие в главных спортивных состязаниях планеты в 2024 году, ставят условия и придумывают все новые препоны, наши спортсмены, именитые и начинающие, не словом, а делом доказывают свой профессионализм и волю к победе. И, уверена, не ради денег и славы, а ради любимого дела, того, чему посвятили жизнь. Ради спорта, дружбы и мира.

Так, буквально в конце февраля биатлонист Антон Смольский выиграл серебро в суперпреследовании и бронзу в индивидуальной гонке на чемпионате России по биатлону в Ижевске. А вот еще громкие победы наших спортсменов: на прошедшем этапе Кубка чемпионов в Москве белорусские фристайлисты выиграли пять медалей, спортсменки молодежной сборной одержали победу в женском международном турнире «Palova-Snowball» по баскетболу 3х3 в Минске, а велогонщик Дайнис Брицис стал лучшим на этапе Кубка России по маунтинбайку.

Не отстают от старших товарищей и юные спортсмены. В эти дни белорусская сборная участвует во II зимних Международных спортивных играх «Дети Азии». В копилке нашей команды уже есть награды в шорт-треке, в прыжках на лыжах с трамплина, в фигурном катании. Гордость берет за молодежь!

Серьезные планы на победу у наших спортсменов в нынешнем году и на II игры стран СНГ, которые Беларусь будет гостеприимно принимать в августе. Спортивные старты по 21 виду спорта запланированы во всех регионах страны, ожидается более 6,5 тысячи спортсменов и членов делегаций. И в том, что они пройдут на самом высоком уровне, никто не сомневается. Чемпионат мира по хоккею и II Европейские игры уже показали и доказали всему миру, что Беларусь проводит международные спортивные состязания только со знаком качества.

Кстати, в Беларуси в спортивном календаре этого года – 70 международных турниров: по вольной борьбе, велоспорту, хоккею с шайбой, таэквондо. Минский международный полумарафон традиционно соберет любителей бега разного возраста, из разных стран, несмотря на границы и санкции. Ведь слова «О спорт! Ты – мир!», сказанные много лет назад, по-прежнему для многих остаются истиной.

Наталья ЛОГУНОВА