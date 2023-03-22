Под таким названием прошел автопробег, посвященный 80-летию со дня хатынской трагедии.

Участие в патриотическом автопробеге приняли активные представители общественных организаций и все неравнодушные люди. Старт мероприятия был дан с главной площади города. Автоколонна проследовала по маршруту Буда-Кошелево – Заболотье – Рогинь к могиле жертв фашизма. На этом месте осенью 1943 года в здании бывшей скотобойни были заживо сожжены более 80 жителей Рогини и других окрестных деревень. В большинстве своем это были старики, женщины и дети.

У священного для рогинцев мест, прошел митинг-реквием «О чем звонят колокола Хатыни?». Участникам автопробега рассказали о трагической судьбе невинных местных жителей, которых уничтожили каратели. Всего же в поименном списке расстрелянных, повешенных и замученных граждан Рогинского сельсовета значится 190 человек.

Обращаясь к присутствующим, исполняющий обязанности председателя Рогинского сельисполкома Лилия Котлярова подчеркнула, что память о павших неподвластна времени. Она предупреждает и тревожит нас. Мы вновь и вновь вспоминаем о минувшей войне не потому, что жаждем мести за прошлое, а потому, что беспокоимся за будущее. Священный долг нынешнего поколения – защищать память о тех, кто спас родную землю в суровые военные годы, кто отстоял наше право на жизнь и мирное небо над головой.

Настоятель храма Святителя Николая Чудотворца в Рогини иерей Александр произнес молитву о всех невинных жертвах фашизма в годы Великой Отечественной войны. Память о них участники автопробега почтили минутой молчания, возложили к подножию обелиска цветы. Завершением мероприятия стало посещение местного храма, в память о погибших поставили свечи.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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