28 марта можно будет наблюдать с Земли редкое астрономическое событие под названием великое выравнивание планет. Явление больше известно как парад планет. Сразу после заката Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера выстроятся на одной линии на небольшой площади.

Меркурий и Юпитер будут очень ярко сиять на ночном небе, они будут видны у горизонта. Венера будет над ними, а Марс — около первой четверти Луны.

Скорее всего, все четыре планеты можно будет увидеть невооруженным глазом — если будет ясная погода. Однако для наблюдения за Ураном понадобится бинокль или телескоп.

В последние годы такое явление наблюдалось в 2022 году (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн можно было увидеть в северном полушарии планеты), 2020 и 2016 годах.

mlyn.by