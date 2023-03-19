Партии «Белая Русь» и «Единая Россия» планируют в апреле подписать соглашение о межпартийном взаимодействии. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, член бюро высшего совета партии «Единая Россия» Андрей Климов, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы рассчитываем, что после регистрации партии, в апреле, мы встретимся, и тогда уже будет подписано соглашение об основах нашей межпартийной деятельности. К соглашению собираемся подписать протокол о наших ближайших начинаниях на этот и следующий годы. Очень надеюсь, что первые совместные мероприятия могут быть уже в июне представлены нашим избирателям, нашим народам, и не только нашим, кстати. И будут иметь значение для развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства, позволят консолидировать в значительно большей степени площадку СНГ и постсоветского пространства. Мы рассчитываем и на другие форматы», — рассказал Андрей Климов.

Сегодня в Минске прошел учредительный съезд Белорусской партии «Белая Русь». На съезде были приняты устав и программа партии. Кроме того, принято единогласное решение, что возглавлять Белорусскую партию «Белая Русь» будет Олег Романов.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России, секретарь генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Сегодня на съезде мы утвердили программу, один из разделов которой называется «Внешняя политика». В этом разделе прописано, что важным направлением нашей деятельности будет партийная дипломатия, взаимодействие с партиями дружественных стран, с которыми мы сможем решать задачи по укреплению государственного суверенитета и отстаиванию национальных интересов своих стран. Мы обсудили ряд проектов, в которых мы можем действовать совместно. Это проекты, связанные с реализацией программ Союзного государства, проекты в гуманитарной сфере по формированию патриотических ценностей молодежи Союзного государства. Это и проекты, связанные с участием в крупных международных площадках, чтобы мы выступали единым целым, защищая общие интересы Беларуси и России,- добавил Олег Романов. — К соглашению будет прилагаться протокол конкретных мероприятий. Думаю, мы наши договоренности облечем, как говорится, в плоть и кровь и сделаем их практикой повседневной деятельности».

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