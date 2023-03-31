Сегодня на базе гимназии райцентра состоялась диалоговая площадка, приуроченная ко Дню единения народов Беларуси и России «Едины мы, и в этом наша сила!».

Участие в ней приняли руководители и представители управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, районных общественных организаций, учреждений образования и учащиеся гимназии райцентра.

На мероприятии обсудили историческое прошлое двух союзных государств, пути интеграции, роль общественных объединений в сотрудничестве народов. Методист Уваровичского центра детского творчества Дарья Ковалева рассказала участникам диалоговой площадки о патриотическом проекте «Поезд памяти», созданном совместными усилиями Беларуси и России. Проект знакомит школьников с основными вехами Великой Отечественной войны через встречи с ветеранами, посещение музеев, реконструкции военных событий, просветительные и культурные мероприятия в исторически значимых городах. К слову, в прошлом году в проекте участвовали 2 школьника из нашего района.

В завершение встречи присутствующие выразили надежду в продолжении дружбы и тесного сотрудничества двух дружественных народов.

Алина ЮРИНСКАЯ

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