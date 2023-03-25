В настоящее время в управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома имеется 535 вакансий, из них по рабочим профессиям – 326. Наибольшее число заявлено нанимателями государственной формы собственности.

В основном работники требуются в отрасль сельского хозяйства – 278 вакансий, в т.ч. по рабочим профессиям – 18. В жилищно-коммунальной отрасли имеется 41 вакансия, в т.ч. по рабочим профессиям – 31, в области здравоохранения – 25 вакансий. Наиболее востребованы следующие профессии: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водитель автомобиля, животновод, укладчик-упаковщик. Требуются также врачи, медицинские сестры, работники лесного хозяйства.

Узнать о наличии имеющихся вакансий по району можно в рамках автоматизированной информсистемы «Общереспубликанский банк вакансий» на портале Государственной службы занятости Республики Беларусь: контактный e-mail:http//gsz.gov.by.

Управление по труду, занятости и социальной защите проводит обучение из числа безработных по следующим профессиям: машинист (кочегар) оператор котельной, повар, парикмахер, продавец, контролер-кассир, слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водитель погрузчика, а также обучение безработных, имеющих группу инвалидности, по профессиям: оператор электронно-вычислительных машин (персональных ЭВМ), мастер по маникюру, обувщик по ремонту обуви, столяр, исполнитель художественно-оформительских работ. При направлении на обучение безработному необходимо иметь гарантийное письмо от организации для последующего трудоустройства по обучаемой профессии.

Во время обучения безработным выплачивается стипендия, материальная помощь. Кроме того, управлением осуществляется финансирование затрат, связанных с их обучением и проездом к месту обучения и обратно.

Управление по труду, занятости и социальной защите на базе госучреждений образования организовывает также временную трудовую занятость учащейся молодежи в свободное от учебы время, включая период летних каникул. Подробную информацию можно получить по тел.: 7-74-54, 7-74-56.

Подготовила

Наталья ЛОГУНОВА