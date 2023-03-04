Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел, поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем милиции!



Вы посвятили себя служению нелегкому, но благородному делу. В борьбе с преступностью, в защите чести, достоинства и имущества граждан проявляются лучшие качества сотрудников правоохранительных органов. Ваши профессионализм, оперативность, добросовестное отношение к службе способствуют спокойствию на наших улицах, сохранению здоровья и жизни людей. Ваш труд всегда необходим государству и обществу.

Примите пожелания крепкого здоровья, тепла и уюта в семьях, твердости и принципиальности, успехов в профессиональной деятельности и удачи во всех начинаниях. Пусть служба на благо народа и Отечества никогда не будет омрачена утратами и огорчениями. С праздником!

Председатель районного исполнительного комитета Анатолий ГАПОНИК

Председатель районного Совета депутатов Наталья КИСЕЛЕВА