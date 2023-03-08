Уважаемые женщины, примите самые теплые поздравления с наступающим весенним праздником 8 Марта!



В стремительном ритме жизни вы успешно трудитесь во всех отраслях экономики Будакошелевщины: в промышленности и строительстве, сельском хозяйстве и торговле, социальной сфере и бизнесе, занимаетесь общественной деятельностью, воспитываете детей и храните тепло семейного очага. Вы олицетворяете мудрость и милосердие, играете важную роль в жизни района, оставаясь при этом заботливыми и любящими матерями, женственными и нежными сестрами и женами. Глубокую признательность вызывает ваш природный дар излучать свет и добро, нести благородство, чуткость и понимание.

Искренне желаем всем представительницам прекрасного пола неиссякаемой жизненной энергии, счастья и благополучия, исполнения самых заветных желаний. Пусть в эти весенние дни ваши сердца наполнятся радостью, счастьем и вдохновением. Пусть всегда вам сопутствуют в жизни надежда, вера и любовь.

Председатель районного исполнительного комитета Анатолий ГАПОНИК

Председатель районного Совета депутатов Наталья КИСЕЛЕВА