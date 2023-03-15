Уважаемые жители Будакошелевщины, примите искренние поздравления с Днем Конституции Республики Беларусь!



15 марта – это значимая для нашей республики дата. Именно Конституция определяет и устанавливает правовые нормы взаимодействия всех институтов власти, является основополагающей доктриной демократии в стране. Благодаря Основному закону мы уверенно шагаем по жизни в стабильности и независимости. Он гарантирует надежную защиту прав и свобод граждан, способствует последовательному проведению социально ориентированной политики, направленной на повышение качества жизни людей, бережное отношение к традициям и ценностям белорусского народа.

Желаем вам мира, согласия и уверенности в завтрашнем дне, воплощения добрых замыслов, достатка, сил и здоровья. Пусть счастье и благополучие царят в каждой семье, а наше родное Отечество процветает.