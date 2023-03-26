Уважаемые работники, ветераны бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, поздравляем вас с профессиональным праздником! Как бы ни менялась наша жизнь, нам всегда будут необходимы тепло, вода и свет в домах, чистота и порядок во дворах и на улицах. На ваших плечах лежит огромная ответственность за жизнеобеспечение жителей района и создание для них комфортных условий проживания. Благополучие каждого дома, каждой семьи зависит во многом от устойчивости и надежности вашей сферы, добросовестного труда и внимания к заботам и нуждам людей. От всей души желаем вам неиссякаемой жизненной энергии, стабильности и оптимизма, крепкого здоровья и бодрости, настойчивости в достижении поставленных целей, творческого подхода и плодотворной работы на благо родной Будакошелевщины.