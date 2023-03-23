У маленькой добрушанки Виктории Кравцовой (20.04.2021г.р.) редкое генетическое заболевание – спинальная мышечная атрофия 2-го типа.

Болезнь прогрессирует и с каждым днем забирает у девочки силы. Учитывая тип тяжести и стремительность развития заболевания, родителям ребенка было предложено проведение лечения самым дорогим препаратом в мире «Zolgensma», стоимость которого – 1 819 000 долларов США. Принимается он всего лишь один раз и дает шанс на полное выздоровление (замена дефектного гена).

Срочность сбора состоит в том, что «Zolgensma» применяется у детей только до 2 лет. Поэтому у малолетней Вики очень мало времени для получения спасительного укола, а его стоимость для семьи Кравцовых просто неподъемная.

«Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям с просьбой о помощи и просим вас поучаствовать в сборе денежных средств на приобретение жизненно необходимой инъекции для нашей дочери», – умоляют родители девочки.

Благотворительные счета открыты

https://belarusbank.by/ru/33139/33142/30394/blagotvoritelnost/7097

в ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Добруш, ул. Комарова, 2а; ЦБУ 309

на имя Кравцовой Натальи Викторовны УНП 100325912 БИК AKBBBY2X:

Благотворительный счета:

в бел. руб. – BY05 AKBB 3134 0000 0151 8007 0000

в рос. руб. – BY05 AKBB 3134 3000 0069 3007 0000

в долларах США – BY09 AKBB 3134 1000 0080 3007 0000

в евро – BY25 AKBB 3134 2000 0070 8007 0000

Транзитный счет: BY12 AKBB 3819 3821 0003 1000 0000

Назначение платежа: Кравцова Наталья Викторовна. На лечение дочери Кравцовой Виктории Александровны.

Код назначения платежа: 44201 Безвозмездная (спонсорская) помощь

Пополнение баланса МТС +375 (29)720 86 22

Пополнить счета карт:

БЕЛАРУСБАНК BYN

4255 1901 2924 5687 05/24 VISA

PAYSEND привязана карта NATALLIA KRAUTSOVA

ВТБ БАНК (MIR) BYN

2204 2901 8534 5912 12/25

АЛЬФА-БАНК BYN

5208 1300 1055 5815 12/27

АЛЬФА-БАНК USD 5208 1300 1331 1430 12/27

СБЕРБАНК (MIR) RUB 2202 2036 5401 5298 10/27

Открыта на имя отца Виктории – Кравцова Александра Александровича

WebMoney Z888844518412

Адрес Кравцовых: 247053, Гомельская обл., г. Добруш, ул. Крестьянская, д. 23, кв.13, тел. :+375(29) 639-50-81 – Наталья Викторовна, +375(44) 495-14-08 – Александр Александрович.

Email: kravcovan924@gmail.com