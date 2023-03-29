Послание Президента Беларуси Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию состоится 31 марта, начало мероприятия — в 11:00. Выступление главы государства в прямом эфире можно будет смотреть на всех национальных телеканалах, включая спутниковый, трансляция будет организована в эфире Белорусского радио и на сайте Президента Республики Беларусь, а также на YouTube-каналах государственных СМИ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Телеверсия Послания — в 21:00 в эфире всех национальных телеканалов.

Мероприятие, как сообщалось раннее, пройдет в широком формате во Дворце Республики.

В числе приглашенных — парламентарии и делегации от областей и города Минска, высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители государственных органов, средств массовой информации, представители дипломатического корпуса и международных организаций, главы религиозных конфессий, парламентарии прошлых созывов, представители реального сектора экономики, молодежь, представители гражданского общества, журналисты. Всего в мероприятии примут участие более 2 500 человек.

Ожидается, что Президент ответит на вопросы присутствующих.

Александр Лукашенко анонсировал предстоящее Послание еще в середине февраля на встрече с представителями зарубежных и белорусских СМИ. «Мы готовим Послание абсолютно откровенно, будет реакция на все вопросы, и немножко вперед мы постараемся заглянуть в рамках этого Послания», — отметил глава государства.

belta.by