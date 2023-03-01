Ранее «Гомельская праўда» писала о риске, связанном с новым движением. Напомним, «ЧВК Редан» — не частная военная компания, как можно подумать из-за названия, а молодежное сообщество со своими отличительными чертами. Подростки-неформалы борются с людьми, которые считают их внешний вид неправильным. Например, с футбольными фанатами. На этой почве происходят конфликты. Подобную ситуацию удалось предотвратить 28 февраля в Гомеле.

Что произошло?

В ходе мониторинга социальных сетей и мессенджеров правоохранителям стало известно, что участники субкультуры «ЧВК Редан» проводят встречу. Был риск возникновения массовой драки с ребятами противоположных взглядов. Ранее такие происшествия были в России, на Украине и в других странах. Местом событий обычно становились крупные торговые центры.

– В интернете звучали призывы собраться 28 февраля в 18 часов в одном из ТЦ Гомеля для совершения групповых противоправных действий в отношении иной молодежной субкультуры. Сотрудники органов внутренних дел провели профилактические и предупредительные мероприятия. В результате задержали около 200 человек, – рассказал журналистам начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД облисполкома Андрей Майсейков.

Телеграм-канал «МВД Беларуси» писал, что в отношении задержанных проводится проверка. Подростки до 16-ти лет получат предупреждения с постановкой на “учет” в инспекции по делам несовершеннолетних. Также устанавливаются лица, причастные к организации незаконной массовой акции. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Что говорили задержанные

– Я проинформировал свою группу, где собираются ЧВКашники (“ЧВК Редан” – прим. автора), чтобы избить оффников (ребят другой субкультуры, которые любят подраться и ищут для этого малейший повод – прим. автора). Просто нашел их телеграм-канал и следил за сообщениями, пересылал своим. В моем канале состоит 180 человек, из них собрались максимум 20. Когда прибыл, увидел на месте много задержанных. Попался и я, – рассказал 15-летний гомельчанин Дмитрий.

В качестве повода для сбора он назвал раскрутку своих телеграм-канала и аккаунта в Инстаграме.

– Теперь понимаю: никогда подобного не стоит делать. Лучше снимать что-то адекватное для того же ТикТока, – добавил Дмитрий.

16-летняя Марина отметила, что нашла телеграм-канал “ЧВК Редан”. Списалась с подругой.

– Решили поехать в ТЦ посмотреть, потому что нам было интересно. Должна была случиться драка. Нас задержал охранник торгового центра и передал сотрудникам ОМОНа, – поделилась Марина. – Я понимаю, что была неправа. Маме просто сказала, что еду в центр. Без подробностей. Зря подписалась на канал и заинтересовалась массовой потасовкой, поехала наблюдать. Раскаиваюсь. Лучше так не делать. Ранее читала новости о подобных случаях. В России это закончилось убийством, в Казахстане – сильными избиениями. Это жестоко, но сыграл дурной интерес. Сейчас об этом сильно жалею.

Как быть родителям?

Правоохранители призывают обращать внимание на увлечения детей, интересоваться их жизнью, контролировать, с кем они общаются, в том числе в интернете. Также советуют подписаться на странички ребят в социальных сетях, чтобы видеть круг виртуальных знакомых. Ребенок не должен стать жертвой преступления или оказаться втянутым в противоправные действия. Сотрудники милиции проводят постоянный мониторинг интернет-ресурсов деструктивной направленности.

Источник: http://gp.by

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