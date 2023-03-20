Все мы знаем, что с электричеством нужно обращаться осторожно. Однако в пределах родного дома, в уютной обстановке, в окружении привычных вещей мы порой легкомысленно забываем о бегущей по проводам опасности, а тем более забывают об этом дети. А ведь последствия неправильного или неосторожного обращения с электроприборами могут быть очень плачевными.



Выезжая на рыбалку, люди часто выбирают место для ловли рыбы под действующими линиями электропередачи.

Необходимо знать, что нахождение под линиями электропередачи опасно для жизни и здоровья людей.

Напоминаем, что расстояние от земли до проводов линии электропередачи не превышает 7 метров, а длина удочки от 4 до 7 метров. Поэтому, находясь на рыбной ловле, категорически запрещается ловить рыбу под линиями. На водоеме достаточно других мест, чтобы организовать рыбалку. Будьте внимательны и при перемещениях под проводами линий. Необходимо предварительно складывать удилища во избежание случайного прикосновения к проводам или приближении удилища на недопустимо близкое расстояния. Современные удилища – изготовляются из углепластика, материала, который является проводником электрического тока. Повышенная влажность в границах водоема, мокрая леска и удилище – уже создают опасность для жизни даже при приближении к проводам действующей линии электропередачи, а касание к проводам неизбежно приведет к смертельной травме.

При покупке удочки обращайте внимание на надписи на корпусе удилища, где написано об опасности ловли рыбы под линиями электропередачи и во время грозы. Если вы подарили удочку ребенку, обязательно разъясните ему о правилах поведения под линиями электропередачи. Взрослым необходимо рассказать ребенку об опасности электрического тока, использования удилища во время грозы и при перемещениях под проводами.

Берегите свои жизни!

19 июня, в Глуском районе Могилевской области, около 17 часов недалеко от н.п. Халопеничи получил электротравму гражданин, при ловле рыбы на техническом (мелиоративном) канале под воздушной линий 110 кВ приблизив удочку на недопустимое расстояние.

Парень 16-ти лет при смене места рыбной ловли шел по берегу озера с разложенной удочкой. При перемещении через поросль вблизи пролета опор ВЛ-110кВ поднял удочку, чтобы не запутать леску, и приблизился удилищем на недопустимое расстояние к нижнему проводу ВЛ-110кВ, в результате чего попал под действие электрического тока, загорелась одежда. Молодой человек доставлен в больницу с термическими ожогами III степени 70% тела в тяжелом состоянии.

Постановлением СМ РБ от 21.11.2022 № 794 с 25 февраля текущего года вступили в силу нормы Положения о порядке установления охранных зон линий электрических сетей. В зависимости от вида (типа) объекта электрической сети, его номинального напряжения, конструктивного исполнения и расположения на местности.

Пунктом 12 регламентируется требование об установке знаков о запрете рыболовства в охранной зоне ВЛ в местах пересечения и (или) сближения ВЛ с поверхностными водоемами, обводными и мелиоративными каналами, заливами, гаванями, а также в местах возможного затопления паводковыми водами, непосредственно у береговой линии с учетом возможного сезонного подъема уровня воды. Пунктом 21 определены недопустимые в охранных зонах виды действий. При этом в отношении ВЛ устанавливается запрет на осуществление лова рыбы с применением снастей, позволяющих приблизиться на недопустимое расстояние к токоведущим частям (провода) ВЛ. Данная мера направлена на предотвращение несчастных случаев с населением. Согласно административного кодекса РБ статья 21.2 Нарушение правил охраны электрических сетей — влечет наложение штрафа в размере до 10 БВ, Нарушение правил охраны электрических сетей, вызвавшее повреждение или перерыв в обеспечении потребителей электрической энергиейлибо причинение иного вреда- влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 б.в.

Филиал Госэнергогазнадзора по Гомельской области