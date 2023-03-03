Фейкометчики пишут, что «украинские засланцы» подходят на улицах и предлагают купить к праздникам парфюм, сообщили в газете «Прыпятская праўда».

Понюхав такой пробничек, потенциальный покупатель получает летальный исход в течение двух суток. Это уже, якобы, «докатилось с Луганска до нас». Такие случаи приписывают Томску, Новокузнецку, Новосибирску. А теперь сочиняют, что в тяжелом состоянии в реанимации находится мозырянин, вдохнувший дешевый аромат.

Мы обратились за комментарием к главному врачу УЗ «Мозырская центральная городская поликлиника». Наталья Тишкова заверила, что в данный момент в реанимации нет больных с какими-либо отравлениями любой степени тяжести.

В соседней России эта новость обошла, похоже, уже все города. Страна находится в состоянии СВО, есть риск диверсий, поэтому подобные вбросы комментируют особенно детально.

Если бы отравления массово фиксировались в стране, то про это бы узнали и написали в СМИ, а людей бы предупредили силовики и власти, но фейк гуляет лишь по мессенджерам. Очевидно, что такой способ убийства случайных людей просто абсурден и сами убийцы в век камер наблюдения мгновенно бы задерживались. Кроме того, такого опасного яда, убивающего от вдыхания пробника, просто не существует.

Не поддавайтесь массовой истерии, не играйте на руку врагу. Поэтому давайте постараемся встретить 8 Марта с хорошим настроением.

Специалисты, сведущие в химии, уверены: если от пробника можно «умереть», то предлагающий его продавец должен быть обязательно в противогазе. Так что коварных злоумышленников распознать будет легко.

Источник: http://gp.by

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